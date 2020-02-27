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Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество
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РИА Новости

Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество

03:13 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма
Майнинг-ферма
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Майнинг-ферма. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Майнеры криптовалюты тратят на электроэнергию, обеспечивающую работу оборудования, около 10% от прибыли, рассказал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
"По разным оценкам, майнеры тратят около 10% прибыли на оплату электроэнергии для фермы. Снижение уровня потребления электричества возможно, если установить Power Limit или альткоин, который не требует полной загрузки устройства", – сказал эксперт.
По его словам, для работы майнинг фермы требуются различные устройства, а для бесперебойного функционирования они должны быть обеспечены электроэнергией круглые сутки. Вычисления, необходимые для раскрытия блоков транзакций, нагружают видеокарты, процессоры и ASIC-оборудование, которым нужно подключать системы охлаждения.
"Чтобы понять, во сколько пользователю обойдется работа майнером, нужно отталкиваться от наиболее популярного устройства ASIC Antminer T9. Стоимость данного оборудования составляет до 2,5 тысячи долларов. Потребление специализированного гаджета достигает 1700 Вт.ч. На бесперебойную работу в течение суток потребуется 40,8 кВт. Умножаем эту цифру на тариф, установленный для региона – вот требуемая сумма в день. Если установлено несколько устройств, соответственно, эта цифра увеличится во столько, сколько систем установлено", – пояснил Деев.
"Учитывая стоимость биткоина, прибыль от ряда устройств за сутки составит чуть больше 1 тысячи рублей. Если из этих средств вычесть стоимость электричества, получится чистая прибыль. Но в целом затраты на электроэнергию не превысят 10-15% от дохода", – добавил он. Эксперт порекомендовал также принимать во внимание возможные перебои с электричеством и поломку техники – они могут стать причинами снижения прибыли.
В частности, расходы на обеспечение бесперебойной работы одного гаджета электроэнергией в течение суток исходя из уровня среднего одноставочного тарифа в Москве могут составить 206 рублей, в Санкт-Петербурге – 166 рублей, в Севастополе – 271 рубль (если объем потребления электроэнергии в месяц будет превышать 600 кВт.ч), во Владивостоке – 140 рублей.
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