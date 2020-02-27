Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

"Въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен", - сообщило министерство в Twitter.

Кроме того, МИД заявил, что приостанавливает въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых "распространение нового коронавируса представляет собой опасность".

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.