Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая

Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото

Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19, его брату Шадиду - 16, Темирлану Эскерханову - 14, Хамзату Бахаеву - 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором.

Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается, следственной группой руководит генерал Николай Тутевич.

Расследование

"Осудили часть исполнителей... организаторов и заказчиков пока не нашли. Следствие периодически продлевается, в последний раз его продлили до мая", - сказал Прохоров.

По его мнению, следователи изучают биллинги, проводят следственные действия, но не идут дальше по цепочке.

Он напомнил, что находящийся в розыске Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, которому следствие так и не предъявило заочное обвинение, "хотя доказательной базы на него больше, чем на некоторых из осужденных". По словам адвоката, где сейчас Мухудинов, тоже непонятно.

Потерпевшие

Защитник отметил, что представители потерпевших работают со следователями, но почти во всех ходатайствах им отказывают. "Нам отвечают - следствие продолжается", - отметил Прохоров.

Он добавил, что представители семьи Немцова продолжают работать как с российским следствием, так и на международном уровне.

Так, к делу по их ходатайству были приобщены адвокатские опросы российского оппозиционера Андрея Пионтковского, проживающего в США, и Ахмата Закаева. "По его данным, подготовка к убийству началась еще в конце 2011 года, потом была приостановлена. В итоге ее возобновили", - отметил адвокат.

Он добавил, что жалоба дочери убитого Жанны Немцовой еще насколько лет назад была подана в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ придает приоритет тем, жалобам, где есть угроза жизни заявителя, но "тут труп уже есть".