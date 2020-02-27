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Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
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РИА Новости

Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая

03:05 27.02.2020 (обновлено: 03:07 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19, его брату Шадиду - 16, Темирлану Эскерханову - 14, Хамзату Бахаеву - 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором.
Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается, следственной группой руководит генерал Николай Тутевич.
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Дело об убийстве Бориса Немцова

Расследование

"Осудили часть исполнителей... организаторов и заказчиков пока не нашли. Следствие периодически продлевается, в последний раз его продлили до мая", - сказал Прохоров.
По его мнению, следователи изучают биллинги, проводят следственные действия, но не идут дальше по цепочке.
Он напомнил, что находящийся в розыске Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, которому следствие так и не предъявило заочное обвинение, "хотя доказательной базы на него больше, чем на некоторых из осужденных". По словам адвоката, где сейчас Мухудинов, тоже непонятно.
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Потерпевшие

Защитник отметил, что представители потерпевших работают со следователями, но почти во всех ходатайствах им отказывают. "Нам отвечают - следствие продолжается", - отметил Прохоров.
Он добавил, что представители семьи Немцова продолжают работать как с российским следствием, так и на международном уровне.
Так, к делу по их ходатайству были приобщены адвокатские опросы российского оппозиционера Андрея Пионтковского, проживающего в США, и Ахмата Закаева. "По его данным, подготовка к убийству началась еще в конце 2011 года, потом была приостановлена. В итоге ее возобновили", - отметил адвокат.
Он добавил, что жалоба дочери убитого Жанны Немцовой еще насколько лет назад была подана в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ придает приоритет тем, жалобам, где есть угроза жизни заявителя, но "тут труп уже есть".
"Мы занимаемся этим делом и продолжим им заниматься. Тут главное - не забывать его, поддерживать внимание и помнить, что в любом случае в России к этому делу вернутся", - считает адвокат.
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