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Трамп пообещал "относительно быстро" создать вакцину от коронавируса
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РИА Новости

Трамп пообещал "относительно быстро" создать вакцину от коронавируса

03:02 27.02.2020 (обновлено: 03:15 27.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
"Работа над вакциной идет хорошо. Я говорил с врачами: мы можем разработать относительно быстро вакцину на будущее", - сказал он.
При этом Трамп выразил мнение, что коронавируса может и не распространиться в США. "Это (распространение - ред.) может быть несколько больше, а может быть на небольшом уровне. В любом случае мы к этому готовы", - отметил он.
В свою очередь, глава Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что США начнут испытание вакцины от нового коронавируса примерно через два месяца. Он добавил, что еще около трех месяцев после этого уйдет на то, чтобы определить степень безопасности вакцины.
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По словам Фаучи, применять ее для лечения пациентов могут начать через год.
Администрация Дональда Трампа ранее запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с инфекцией и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавирусаПо состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2312003
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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