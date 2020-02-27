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Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом

03:00 27.02.2020
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс возглавит усилия страны по борьбе с коронавирусом, заявил в четверг журналистам президент Дональд Трамп.
"Я объявляю, что я ставлю на это вице-президента Майка Пенса. Майкл будет работать с профессионалами, врачами и всеми остальными. Команда прекрасная", - сказал он.
Сам Пенс в ответном слове отметил, что угроза распространения коронавируса в США остается низкой.
В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин. Администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМайк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
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