Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом

"Я объявляю, что я ставлю на это вице-президента Майка Пенса. Майкл будет работать с профессионалами, врачами и всеми остальными. Команда прекрасная", - сказал он.

В США пока зарегистрировано 14 случаев коронавируса, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены под карантин. Администрация Трампа запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины. Демократы в сенате раскритиковали Трампа за недостаточные, по их мнению, запросы, и в свою очередь предложили потратить на эти цели 8,5 миллиарда долларов.