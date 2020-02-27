Бахрейн приостановил полеты в Ирак и Ливан из-за коронавируса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бахрейн приостанавливает все полеты в Ирак и Ливан и обратно на фоне распространения коронавируса в регионе, сообщает агентство BNA со ссылкой на авиавласти королевства.
"Управление гражданской авиации в королевстве Бахрейн объявило о приостановке всех рейсов в и из Ирака и Ливана до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении агентства.
Ранее министерство здравоохранения Бахрейна сообщило, что число заболевших коронавирусом в королевстве увеличилось до 33 человек. Во вторник власти Бахрейна распорядились на две недели прекратить учебу в государственных и частных школах на фоне быстрого распространения нового типа коронавируса в маленьком островном государстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса