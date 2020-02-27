Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T02:57+0300
https://ria.ru/20200227/1565257386.html
Бахрейн приостановил полеты в Ирак и Ливан из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Бахрейн приостановил полеты в Ирак и Ливан из-за коронавируса

02:57 27.02.2020
183
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бахрейн приостанавливает все полеты в Ирак и Ливан и обратно на фоне распространения коронавируса в регионе, сообщает агентство BNA со ссылкой на авиавласти королевства.
"Управление гражданской авиации в королевстве Бахрейн объявило о приостановке всех рейсов в и из Ирака и Ливана до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении агентства.
Ранее министерство здравоохранения Бахрейна сообщило, что число заболевших коронавирусом в королевстве увеличилось до 33 человек. Во вторник власти Бахрейна распорядились на две недели прекратить учебу в государственных и частных школах на фоне быстрого распространения нового типа коронавируса в маленьком островном государстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаИракБахрейнЛиванВ мире
Рекомендуем
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом
Тест на выявление коронавируса
Число случаев заболевания коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
Тест на выявление коронавируса
В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Врач рассказал, когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса
Район Вест-Бэй города Доха, Катар
Катар считает невысоким риск проникновения коронавируса в страну
Дональд Трамп
Трамп рассказал о случаях заражения коронавирусом в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
Флаги Великобритании и ЕС
Комитет ЕС и Британии проконтролирует выполнение соглашения по Brexit
Большой крохаль
В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
Военный на палубе корабля ВМС США
Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп: распространение коронавируса в США не является неизбежностью
Тунис
Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния