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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
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РИА Новости

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

02:45 27.02.2020 (обновлено: 07:51 27.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Медик с лекарством. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод. Соответствующая информация содержится в отчете Счетной палаты.
По данным ведомства, из 116,8 тысячи зданий, в которых оказывается медицинская помощь детям, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, а в 35% – канализация.
Также в Счетной палате указали на то, что 47% детских больниц и поликлиник не оснащены пандусами для инвалидов.
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Вера Чистова на парламентских слушаниях в Совете Федерации. 8 октября 2018
8 мая 2019, 18:31
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
Как следует из доклада, большинство детских больниц и поликлиник находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, "что приводит к естественному их разрушению".
Кроме того, в ведомстве назвали неэффективным выделение средств из федерального бюджета на оснащение детских медучреждений.
Ранее стало известно, что российские регионы ежегодно списывают лекарства с истекшим сроком годности на сумму более 80 миллионов рублей.
Кроме того, проверка, проведенная Счетной палатой, показала, что ни в одном из регионов России не достигнуты все установленные критерии доступности качества медицинской помощи.
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Счетная палата РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас уже есть гиперзвуковое и лазерное оружие, проходят испытания боевые роботы, а наш танк "Армата" вообще по тактико-техническим характеристикам опережает весь мир на 10 лет. Счётная палата дискредитирует достижения успешного двадцатилетнего руководства, выискивая проблемы, не стоящие и выеденного яйца: в годы ВОВ и послевоенное время были более худшие условия в детских учреждениях, а посмотрите каких людей воспитала страна! С гордостью можно говорить о том, что наша держава стала мировым лидером по темпам продажи природных ресурсов и по количеству ежегодно входящих в список Форбс граждан нашего государства. Это разве не достижения? Надо досконально проверить эту счётную палату - наверняка там засели агенты Госдепа!
27 февраля, 04:31
Leonid
783411128
Дооптимизировались..
27 февраля, 04:50
KKlikklyak
9611624
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