Мэр Милуоки сообщил о многочисленных жертвах при стрельбе на заводе

Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. При стрельбе в американском При стрельбе в американском Милуоки есть многочисленные жертвы, заявил в четверг журналистам мэр города Том Баррет.

"Там есть многочисленные жертвы, в том числе, насколько я понимаю, стрелявший", - сказал он. Его общение с прессой транслирует телеканал 12abc

По словам мэра, другие детали пока сообщать рано, дополнительная информация будет в течение ближайших часов.

Ранее издание Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на многочисленные источники сообщило о гибели семи человек, включая стрелка.

Инцидент произошел на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. Ранее полиция города сообщила о расследовании "критического инцидента" и попросила граждан объезжать место происшествия.