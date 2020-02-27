Мэр Милуоки сообщил о многочисленных жертвах при стрельбе на заводе

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. При стрельбе в американском Милуоки есть многочисленные жертвы, заявил в четверг журналистам мэр города Том Баррет.
"Там есть многочисленные жертвы, в том числе, насколько я понимаю, стрелявший", - сказал он. Его общение с прессой транслирует телеканал 12abc.
По словам мэра, другие детали пока сообщать рано, дополнительная информация будет в течение ближайших часов.
Ранее издание Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на многочисленные источники сообщило о гибели семи человек, включая стрелка.
Инцидент произошел на предприятии Molson Coors - компании, производящей пиво. Ранее полиция города сообщила о расследовании "критического инцидента" и попросила граждан объезжать место происшествия.
По данным телеканала 12abc, стрелявший был экс-сотрудником компании MillerCoors, которая является "дочкой" Molson Coors и штаб-квартира которой располагается в Милуоки.
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