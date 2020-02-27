Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T01:31+0300
https://ria.ru/20200227/1565256970.html
Комитет ЕС и Британии проконтролирует выполнение соглашения по Brexit
https://cdn22.img.ria.ru/images/155212/66/1552126677_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_929db5ffbe0eaa1a3b20adfda30c5756.jpg
РИА Новости

Комитет ЕС и Британии проконтролирует выполнение соглашения по Brexit

01:31 27.02.2020
193
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Совместный комитет ЕС и Британии по выполнению соглашения о Brexit проконтролирует выполнение всех обязательств, сказал вице-президент ЕК по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, назначенный представителем от ЕС в совместном комитете. Короткое видеообращение Шефчович разместил в Twitter.
"Я горжусь тем, что президент Урсула фон дер Ляйен назначила меня представителем от ЕС и сопредседателем совместного комитета ЕС - Британии, созданного в соответствии с соглашением о выходе (Британии из ЕС - ред.) Роль комитета должна сконцентрироваться на надзоре за выполнением обязательств и применением соглашения. Мы будем тесно работать с Великобританией, чтобы убедиться, что эти обязательства эффективно выполняются. Мы будем тесно сотрудничать с главным переговорщиком Мишелем Барнье и его командой", - сказал Шефчович.
Он добавил, что первое заседание совместного комитета состоится до конца марта.
Как ожидается, в задачу комитета будет также входить разрешение разногласий в трактовке положений соглашения о Brexit, если таковые возникнут в ходе переговоров.
В минувший вторник Мишель Барнье получил мандат ЕС на проведение переговоров с Лондоном о будущем партнерстве. Соглашение о партнерстве должно появиться до конца 2020 года, когда закончится переходный период. Работа над соглашением может быть продлена по обоюдному согласию до конца 2022 года.
Виза в Европу
23 февраля, 17:43
Выбор за синим. Британия изменит цвет паспортов после Brexit
000000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitМарош ШефчовичЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом
Самолет в небе
Бахрейн приостановил полеты в Ирак и Ливан из-за коронавируса
Народный депутат Сергей Тигипко
Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Врач рассказал, когда в США начнут испытание вакцины от коронавируса
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
Трамп назвал стрельбу в Милуоки ужасной
Тунис
Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Дональд Трамп
Трамп рассказал о случаях заражения коронавирусом в США
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020
Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке
Большой крохаль
В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества
Американская группа Metallica
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
СМИ: стрельбу в Милуоки устроил уволенный сотрудник предприятия
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму посоветовали Зеленскому выбрать другую национальную идею
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния