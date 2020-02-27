Комитет ЕС и Британии проконтролирует выполнение соглашения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Совместный комитет ЕС и Британии по выполнению соглашения о Brexit проконтролирует выполнение всех обязательств, сказал вице-президент ЕК по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, назначенный представителем от ЕС в совместном комитете. Короткое видеообращение Шефчович разместил в Twitter.
"Я горжусь тем, что президент Урсула фон дер Ляйен назначила меня представителем от ЕС и сопредседателем совместного комитета ЕС - Британии, созданного в соответствии с соглашением о выходе (Британии из ЕС - ред.) Роль комитета должна сконцентрироваться на надзоре за выполнением обязательств и применением соглашения. Мы будем тесно работать с Великобританией, чтобы убедиться, что эти обязательства эффективно выполняются. Мы будем тесно сотрудничать с главным переговорщиком Мишелем Барнье и его командой", - сказал Шефчович.
Он добавил, что первое заседание совместного комитета состоится до конца марта.
Как ожидается, в задачу комитета будет также входить разрешение разногласий в трактовке положений соглашения о Brexit, если таковые возникнут в ходе переговоров.
В минувший вторник Мишель Барнье получил мандат ЕС на проведение переговоров с Лондоном о будущем партнерстве. Соглашение о партнерстве должно появиться до конца 2020 года, когда закончится переходный период. Работа над соглашением может быть продлена по обоюдному согласию до конца 2022 года.
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