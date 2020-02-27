Комитет ЕС и Британии проконтролирует выполнение соглашения по Brexit

"Я горжусь тем, что президент Урсула фон дер Ляйен назначила меня представителем от ЕС и сопредседателем совместного комитета ЕС - Британии, созданного в соответствии с соглашением о выходе (Британии из ЕС - ред.) Роль комитета должна сконцентрироваться на надзоре за выполнением обязательств и применением соглашения. Мы будем тесно работать с Великобританией, чтобы убедиться, что эти обязательства эффективно выполняются. Мы будем тесно сотрудничать с главным переговорщиком Мишелем Барнье и его командой", - сказал Шефчович.