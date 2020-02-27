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Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД
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РИА Новости

Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД

01:28 27.02.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 27 фев – РИА Новости. США и их союзники игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Наше предложение о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзники игнорируют и даже подрывают", - сказал он.
"Подобные действия лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России", - добавил Небензя.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. А в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
После того, как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
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