Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД

ООН, 27 фев – РИА Новости. США и их союзники игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

"Наше предложение о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзники игнорируют и даже подрывают", - сказал он.

"Подобные действия лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России", - добавил Небензя.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. А в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.