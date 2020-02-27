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Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы
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РИА Новости

Глава Ломбардии ушел на карантин из-за больной коронавирусом помощницы

01:26 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Президент итальянской области Ломбардия, ставшей эпицентром вспышки коронавируса на севере Италии, заявил, что одна из его сотрудниц заражена, и он в целях предосторожности проведёт две недели в карантине.
"Вы наверняка видели в соцсетях, что мы не провели пресс- конференцию, на которой должны были рассказать об итогах дня, потому что, похоже, у моей близкой сотрудницы установлено заражение вирусом. Это человек, с которым я работаю постоянно, которую я очень ценю, которая мне очень помогает", - заявил Аттилио Фонтана в ходе прямой трансляции в Facebook.
"К сожалению, ее анализы оказались положительными, поэтому и мы тоже, работая в одной команде, и я, и асессоры, и помощники, сделали тесты. Несколько минут назад пришли результаты: хорошая новость в том, что я пока не заражён никакой инфекцией, как и никто из тех, кто прошёл тест. Значит, мы можем продолжать работать и вести битву с тем, чтобы прекратить распространение этого вируса" , - сказал президент Ломбардии.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев (258) отмечены в области Ломбардии. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии.
"Я рад за себя и за своих сотрудников, хотя и с сегодняшнего дня кое-что изменится. Я сам начну придерживаться предписаниям санитарных властей и на две недели постараюсь жить в своего рода самоизоляции, которая прежде всего обезопасит людей, которые меня окружают, живут со мной и работают", - сказала глава итальянского региона.
По его словам, число заражённых в Ломбардии и во всей Италии растёт не очень резко.
"Сегодняшний день я провёл, нося маску в целях предосторожности, и я буду носить ее в ближайшие дни. Если вы меня увидите вот таким, не путайтесь: это все ещё я", - заявил Фонтана, надев на себя медицинскую маску.
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Распространение нового коронавирусаЛомбардияИталияВ мире
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