Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T08:21+0300
https://ria.ru/20200227/1565256776.html
Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/43/1560734358_0:305:3099:2048_1036x0_80_0_0_f64637adfe954709c3cd66c9da66d9cd.jpg
РИА Новости

Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода

01:20 27.02.2020 (обновлено: 08:21 27.02.2020)
32906
© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП) предложил откорректировать определение пива в техническом регламенте ЕАЭС о безопасности алкоголя, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.
Новый техрегламент вступит в силу в следующем году, он разрешит частично заменять пивоваренный солод зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает половины массы заменяемого солода. При этом российское законодательство разрешает заменять лишь пятую часть пивоваренного солода.
В СРП предупредили, что такая замена грозит снижением качества пива и создает опасность для потребителей, а также наносит вред пивоваренной отрасли в целом. В связи с этим союз попросил главу Минфина Антона Силуанова помочь в корректировке определений "пиво" и "пиво специальное" в техрегламенте.
По мнению авторов обращение, допуски в техрегламенте вредят экономическим интересам страны, поскольку это приведет к падению объемов производства солода, сокращению налоговых поступлений и рабочих мест, а также к сокращению экспорта солода. В то же время Россию наводнят ферментные препараты из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы.
Стакан пива
Вчера, 11:52
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В СРП также заявили, что большое количество несоложеных зернопродуктов используется исключительно для снижения стоимости производства пива в ущерб его качеству, что затрудняет работу производителей, варящих напиток классическим способом со стопроцентным использованием солода.
В связи с этим авторы обращения попросили Мишустина сохранить в формулировках технического регламента допустимый объем заменяемого солода не более 20% для обычного пива и 30% для специального.
Ранее глава Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной - она не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей.
По его словам, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Сложным аспектом для расчета цены является многообразие упаковок для пива. При этом о конкретном уровне цены говорить преждевременно.
По его словам, во-первых, это провоцирует "серый" рынок, во-вторых - стимулирует начало оптимизации рецептуры пива, причем не в лучшую сторону. "Поэтому введение МРЦ позволит легальному производителю нормально работать и спокойно производить качественный продукт", - заключил Бриман.
Фестиваль крафтовой культуры
20 декабря 2019, 12:51
Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России
10723112420
Обсудить 19
Союз российских пивоваровЕвразийский экономический союзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чтобы испортить качество, в том что сейчас обзывают пиво, его, качество, нужно сначала там найти.
27 февраля, 05:54
CCicicipi
82620010
Сейчас пива, хорошего практически нет! Нет того рецепта, который был в СССР, вкус и состав пива из бочек. Правильно уже написали, что то, что сейчас называют пивом, качество искать бесполезно!!! Это моча!!!
27 февраля, 06:44
Aleksey Torgashov
4411003
Рекомендуем
Кружка пива
"Опора России" оценила минимальную розничную цену за литр пива
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Минюсте пообещали пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Военные корабли в бухте Севастополя
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Пентагон
В Пентагоне признали, что превосходство над Россией "подорвано"
Медик с лекарством
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ назвал тарифы для банков за переводы физлицам от юрлиц в СБП
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
СМИ узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
11:31США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
11:31СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Серакиб
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Лента новостейМолния