Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП) предложил откорректировать определение пива в техническом регламенте ЕАЭС о безопасности алкоголя, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.

Новый техрегламент вступит в силу в следующем году, он разрешит частично заменять пивоваренный солод зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает половины массы заменяемого солода. При этом российское законодательство разрешает заменять лишь пятую часть пивоваренного солода.

В СРП предупредили, что такая замена грозит снижением качества пива и создает опасность для потребителей, а также наносит вред пивоваренной отрасли в целом. В связи с этим союз попросил главу Минфина Антона Силуанова помочь в корректировке определений "пиво" и "пиво специальное" в техрегламенте.

По мнению авторов обращение, допуски в техрегламенте вредят экономическим интересам страны, поскольку это приведет к падению объемов производства солода, сокращению налоговых поступлений и рабочих мест, а также к сокращению экспорта солода. В то же время Россию наводнят ферментные препараты из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы.

В СРП также заявили, что большое количество несоложеных зернопродуктов используется исключительно для снижения стоимости производства пива в ущерб его качеству, что затрудняет работу производителей, варящих напиток классическим способом со стопроцентным использованием солода.

В связи с этим авторы обращения попросили Мишустина сохранить в формулировках технического регламента допустимый объем заменяемого солода не более 20% для обычного пива и 30% для специального.

Ранее глава Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что формула минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво должна быть универсальной и объективной - она не должна устанавливаться в пользу тех или иных производителей.

По его словам, при расчете МРЦ должна учитываться сырьевая и производственная себестоимость, ставка акциза, НДС, логистическая составляющая, надбавки оптового и розничного звена. Сложным аспектом для расчета цены является многообразие упаковок для пива. При этом о конкретном уровне цены говорить преждевременно.