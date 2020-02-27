В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Государственный секретарь минздрава Государственный секретарь минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил в среду вечером, что в стране официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

МИД Румынии сообщил во вторник, что в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращению домой диагностировали коронавирус.

"В Институте им. "Матея Балша" (Бухарест — ред.) был получен положительный результат теста на коронавирус. Речь идет о пациенте из уезда Горж", - сказал Молдован в эфире телеканала Antena 3.

Представитель минздрава уточнил, что пациент до этого находился под карантином. Он был одним из тех, кто контактировал с зараженным гражданином Италии во время визита последнего в Румынию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.