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В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом

01:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на выявление коронавируса
КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Государственный секретарь минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил в среду вечером, что в стране официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
МИД Румынии сообщил во вторник, что в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращению домой диагностировали коронавирус.
"В Институте им. "Матея Балша" (Бухарест — ред.) был получен положительный результат теста на коронавирус. Речь идет о пациенте из уезда Горж", - сказал Молдован в эфире телеканала Antena 3.
Представитель минздрава уточнил, что пациент до этого находился под карантином. Он был одним из тех, кто контактировал с зараженным гражданином Италии во время визита последнего в Румынию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаРумынияВ мире
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