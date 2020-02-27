Число случаев заболевания коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
"Общее число случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 33 после того, как были зафиксированы семь новых случаев", - сообщило министерство в Twitter.
Министерство здравоохранения также подчеркнуло, что большинство случаев выявлено у граждан, вернувшихся из Ирана.
Ранее во вторник власти Бахрейна распорядились на две недели прекратить учебу в государственных и частных школах на фоне быстрого распространения нового типа коронавируса в маленьком островном государстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса