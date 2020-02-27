Число случаев заболевания коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Бахрейне увеличилось до 33 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.

"Общее число случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 33 после того, как были зафиксированы семь новых случаев", - сообщило министерство в Twitter.

Министерство здравоохранения также подчеркнуло, что большинство случаев выявлено у граждан, вернувшихся из Ирана.

Ранее во вторник власти Бахрейна распорядились на две недели прекратить учебу в государственных и частных школах на фоне быстрого распространения нового типа коронавируса в маленьком островном государстве.