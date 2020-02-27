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Религия и мировоззрение
2020-02-27T00:31+0300
https://ria.ru/20200227/1565256168.html
Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня
https://cdn21.img.ria.ru/images/148178/83/1481788368_0:168:3046:1881_1036x0_80_0_0_8ae7eb9851059d9e11fe8ae334f10cc2.jpg
РИА Новости

Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня

00:31 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
АММАН, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил предложил представителям всех поместных церквей собраться на совместную молитву в Храме Гроба Господня о мире и единстве православия, участники амманского совещания церквей приняли это предложение, сообщил в среду журналистам по итогам заседания глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Это приглашение Иерусалимского патриарха Феофила, и помимо того, что он пригласил поместные православные церкви для дискуссии, он также их пригласил для молитвы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, известном как Храм Гроба Господня, для того чтобы помолиться о мире, о единстве православия, о всех христианах", - сказал митрополит.
Он уточнил, что эта общая молитва может состояться "до конца текущего года". "Приглашение распространяется на все общепризнанные поместные православные церкви", - отметил представитель РПЦ.
В свою очередь в распространенном по итогам амманской встречи коммюнике говорится о том, что принявшие в ней участие делегации "приняли призыв своего брата патриарха Феофила III совершить молитву за мир, за прекращение войн, болезней и страданий, за всех христиан, а также за единство Православной Церкви".
"Эта молитва должна быть проведена ... пред Святым Гробом Христовым, из которого Он воскрес и возвещает мир всему миру", - говорится в коммюнике.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
24 апреля 2019, 20:19Религия и мировоззрение
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