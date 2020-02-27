Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня

АММАН, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил предложил представителям всех поместных церквей собраться на совместную молитву в Храме Гроба Господня о мире и единстве православия, участники амманского совещания церквей приняли это предложение, сообщил в среду журналистам по итогам заседания глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Это приглашение Иерусалимского патриарха Феофила, и помимо того, что он пригласил поместные православные церкви для дискуссии, он также их пригласил для молитвы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, известном как Храм Гроба Господня, для того чтобы помолиться о мире, о единстве православия, о всех христианах", - сказал митрополит.
Он уточнил, что эта общая молитва может состояться "до конца текущего года". "Приглашение распространяется на все общепризнанные поместные православные церкви", - отметил представитель РПЦ.
В свою очередь в распространенном по итогам амманской встречи коммюнике говорится о том, что принявшие в ней участие делегации "приняли призыв своего брата патриарха Феофила III совершить молитву за мир, за прекращение войн, болезней и страданий, за всех христиан, а также за единство Православной Церкви".
"Эта молитва должна быть проведена ... пред Святым Гробом Христовым, из которого Он воскрес и возвещает мир всему миру", - говорится в коммюнике.