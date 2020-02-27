Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня

"Это приглашение Иерусалимского патриарха Феофила, и помимо того, что он пригласил поместные православные церкви для дискуссии, он также их пригласил для молитвы в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, известном как Храм Гроба Господня, для того чтобы помолиться о мире, о единстве православия, о всех христианах", - сказал митрополит.