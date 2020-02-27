"СОГАЗ" застрахует 139 тысяч сотрудников МЧС

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. АО "СОГАЗ" стал победителем конкурса на право обязательного государственного страхования жизни и здоровья более 139 тысяч сотрудников МЧС России на 2020-2022 годы, заявив премию в 3,2 миллиарда рублей, следует из данных с портала госзакупок.
Заказчиком услуги по обязательному страхованию жизни и здоровья сотрудников МЧС России выступило ФКУ "Центральная база измерительной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".
Согласно документации, количество лиц, подлежащих страхованию в 2020 году, составляет более 139 тысяч человек. Это военнослужащие спасательных воинских формирований и граждане, уволенные с военной службы, а также сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России и граждане, уволенные с этой службы.
"В 2021 и 2022 годах количество лиц, подлежащих страхованию, прогнозируется по аналогии как в 2020 году", - говорится в документации.
В среду были опубликованы итоги конкурса, согласно которым на участие заявились два участника: АО "Московская акционерная страхования компания" (СК МАКС) с премией в 2,4 миллиарда рублей, и АО "Страховое общество газовой промышленности" (СК СОГАЗ) с премий в 3,2 миллиарда рублей. Победителем признали "СОГАЗ".
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