"СОГАЗ" застрахует 139 тысяч сотрудников МЧС

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. АО " АО " СОГАЗ " стал победителем конкурса на право обязательного государственного страхования жизни и здоровья более 139 тысяч сотрудников МЧС России на 2020-2022 годы, заявив премию в 3,2 миллиарда рублей, следует из данных с портала госзакупок.

Заказчиком услуги по обязательному страхованию жизни и здоровья сотрудников МЧС России выступило ФКУ "Центральная база измерительной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Согласно документации, количество лиц, подлежащих страхованию в 2020 году, составляет более 139 тысяч человек. Это военнослужащие спасательных воинских формирований и граждане, уволенные с военной службы, а также сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России и граждане, уволенные с этой службы.

"В 2021 и 2022 годах количество лиц, подлежащих страхованию, прогнозируется по аналогии как в 2020 году", - говорится в документации.