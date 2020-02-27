Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
В 30-секундный ролик также вошли кадры, на которых сотрудники ССО уничтожают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета. Где, когда и при каких обстоятельствах была сделана эта видеозапись, не уточняется.
19 февраля, 13:55Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72
Сегодня в России отмечается День Сил специальных операций. За семь лет существования 13 военных из этого подразделения удостоились высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации.