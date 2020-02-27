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2020-02-27T11:23+0300
https://ria.ru/20200227/1565256024.html
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
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РИА Новости

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

00:16 27.02.2020 (обновлено: 11:23 27.02.2020)
155011
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором показано, как бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков из снайперских винтовок.
В 30-секундный ролик также вошли кадры, на которых сотрудники ССО уничтожают автомобиль террористов выстрелом из гранатомета. Где, когда и при каких обстоятельствах была сделана эта видеозапись, не уточняется.
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Сегодня в России отмечается День Сил специальных операций. За семь лет существования 13 военных из этого подразделения удостоились высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ну наши ребята в реале хоть мочат нечисть,, америкосы только в мультиках так могут
27 февраля, 01:43
gulieva.19891985
165540312
При переходе на YouTube мы попадаем на канал какого-то Дмитрия Пименова. Видео размещено без описания. У Минобороны России в YouTube свой канал (я на него подписан) и на нём этого ролика нет.
27 февраля, 01:19
llenya.ivashchenko.72
961251233
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