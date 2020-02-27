Хелен Миррен: я перешла от Шекспира к Вину Дизелю

БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня на 70-м Берлинале лауреату "Оскара", множества кинофестивалей, Даме Британской империи Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя". В интервью РИА Новости актриса рассказала, чем ей помогла роль Екатерины Великой, почему женщинам приходится флиртовать, какие чувства она испытывает к Вину Дизелю и что бы посоветовала молодым артисткам.

"Парни даже не представляют, насколько изворотливой приходится быть женщине в мире мужчин!" — говорит Хелен Миррен, расправляя складки платья цвета фуксии в номере одного из берлинских отелей.

В жизни она улыбчива, проста в разговоре, много смеется и совсем без звездных замашек. Правда, ее менеджеры натренированы, как солдаты: перед интервью журналистов тщательно инструктируют о вопросах, которые можно задавать, и запрещают брать с собой любые вещи, кроме диктофона.

— Не могу не спросить о вашей недавней работе — вы сыграли Екатерину Великую в одноименном сериале. Помогло ли это лучше понять ваши русские корни?

— Конечно, я наполовину русская и на генетическом уровне чувствую связь с Россией. Кстати, Екатерина была немкой, иностранкой при дворе.

Еще для меня, как актрисы, было интересно исследовать грань между Екатериной-женщиной и Екатериной-политиком, а также ее связь с Потемкиным. Ведь прежде всего она была обычным человеком, со своими желаниями, неуверенностью и комплексами, страстями, завистью. Как и любая женщина.

— Когда играете монаршую особу, это как-то влияет на актерский метод?

— Да, ведь надо не только воплощать на экране этого человека, но и как-то совместить публичную личность королевы с ее "внутренним" обликом, доступным только для родных. Это больше всего завораживает.

Любая королева — политик. Даже Елизавета II должна балансировать между частной и общественной жизнью.

— Екатерина была немкой, а вы сама — частый гость в Берлине?

— У меня уже длинная совместная история с местным кинофестивалем. Я впервые приехала сюда, когда еще существовала Берлинская стена, с картиной "Космическая одиссея 2010 года". Зрители ее не поняли тогда, кстати. Много лет спустя у меня были здесь съемки, и вот недавно вышел фильм — "Берлин, я люблю тебя".

Большая честь — получать награду Берлинале, весь мир кино знает, что этот смотр очень строгий по выбору картин, а у организаторов критичный взгляд на проекты. Еще они очень требовательные. Поэтому особенно приятно, что этот "Медведь" — от разбирающихся и знающих людей.

— Вы известны ролями сильных, независимых женщин. Чувствуете, что настало ваше время, вместе в движением #metoo?

— О да! Наконец-то! Хотя уж слишком долго этого пришлось ждать.

Женщине приходится лавировать, быть политиком, вежливой, флиртовать, если надо. И не флиртовать, если это неприемлемо. Вы балансируете, как на канате.

За свою карьеру я много лет, входя на съемочную площадку, встречала примерно 150 мужчин и порядка трех женщин. И то при удачном раскладе. Но теперь это позади, что круто! Я верю, что водораздел сломлен.

— В последнее время вы много появляетесь в экшене. Скоро выйдет "Форсаж 9".

— Да, правда. А участвовать в "Форсаже" согласилась из-за Вина Дизеля. Он мне очень нравится! Есть несколько звезд, в которых я тайно влюблена, и он — один из них. Я хватаюсь за каждую возможность, чтобы оказаться рядом с Вином!

© Summit Entertainment Кадр из фильма "Рэд 2" © Summit Entertainment Кадр из фильма "Рэд 2"

Причем когда мне было 20-30, я была снобом и мнила себя слишком интеллектуальной, чтобы сниматься в экшене. "Я артистка и участвую в экспериментальном театре в Париже! Какой экшен, вы о чем?" А теперь жду не дождусь, как бы сняться еще в одной такой картине. Вот такой процесс взросления. Согласитесь, хорошая тенденция — от Шекспира к Вину Дизелю.

— А каким фильмом вы гордитесь больше всего?

— Ох, они все как мои дети, это как выбирать любимого — невозможно. Но скажу о проектах, в которых рада, что снялась. Это работы для американского ТВ: "Римская весна миссис Стоун" по Теннесси Уильямсу и фильм об Энн Рэндалл. Немногие видели их, но я ими в целом горда. Рэнд — интересный и удивительный персонаж, ведь именно ее философия в определенном смысле создала американскую политическую систему. А первая картина — трогательная эмоциональная история, Уильямс — один из великих авторов. Люблю играть по его пьесам в театре.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Британская актриса Хелен Миррен с супругом на 63-м Международном Каннском кинофестивале © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Британская актриса Хелен Миррен с супругом на 63-м Международном Каннском кинофестивале

— Можете назвать самые существенные изменения в мире кино за вашу карьеру?

— Темы, затрагиваемые в лентах, стали шире. Некоторые на протяжении 20 лет говорят, что независимые картины исчезают вместе с подъемом фильмов по комиксам, вроде Marvel. Да, это невероятно, что проекты, изначально сделанные для 14-летних, стали событием. Но я не считаю, что независимые картины исчезают, — они есть и занимают свое место в истории кино.

И еще женские роли теперь более важные и глубокие. У молодых актрис есть выбор, за какие партии соперничать.

— Какой совет вы бы дали молодой себе и начинающим современным актрисам?

— Себе я бы сказала: "Расслабься, думай больше о других".