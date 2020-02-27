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Хелен Миррен: я перешла от Шекспира к Вину Дизелю
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РИА Новости

Хелен Миррен: я перешла от Шекспира к Вину Дизелю

08:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийская актриса Хелен Миррен. Архивное фото.
Английская актриса Хелен Миррен. Архивное фото.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Сегодня на 70-м Берлинале лауреату "Оскара", множества кинофестивалей, Даме Британской империи Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя". В интервью РИА Новости актриса рассказала, чем ей помогла роль Екатерины Великой, почему женщинам приходится флиртовать, какие чувства она испытывает к Вину Дизелю и что бы посоветовала молодым артисткам.

"Парни даже не представляют, насколько изворотливой приходится быть женщине в мире мужчин!" — говорит Хелен Миррен, расправляя складки платья цвета фуксии в номере одного из берлинских отелей.

В жизни она улыбчива, проста в разговоре, много смеется и совсем без звездных замашек. Правда, ее менеджеры натренированы, как солдаты: перед интервью журналистов тщательно инструктируют о вопросах, которые можно задавать, и запрещают брать с собой любые вещи, кроме диктофона.
— Не могу не спросить о вашей недавней работе — вы сыграли Екатерину Великую в одноименном сериале. Помогло ли это лучше понять ваши русские корни?
— Конечно, я наполовину русская и на генетическом уровне чувствую связь с Россией. Кстати, Екатерина была немкой, иностранкой при дворе.
Еще для меня, как актрисы, было интересно исследовать грань между Екатериной-женщиной и Екатериной-политиком, а также ее связь с Потемкиным. Ведь прежде всего она была обычным человеком, со своими желаниями, неуверенностью и комплексами, страстями, завистью. Как и любая женщина.
Марина Александрова в сериале Екатерина. Самозванцы и Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая
27 октября 2019, 08:00Культура
В постели, на троне, на земле и на море. Две Екатерины Великие
— Когда играете монаршую особу, это как-то влияет на актерский метод?
— Да, ведь надо не только воплощать на экране этого человека, но и как-то совместить публичную личность королевы с ее "внутренним" обликом, доступным только для родных. Это больше всего завораживает.
Любая королева — политик. Даже Елизавета II должна балансировать между частной и общественной жизнью.
© Фото : Джоан Перссон/CoolconnectionsАктриса Хелен Миррен в спектакле "Аудиенция"
Актриса Хелен Миррен в спектакле Аудиенция
© Фото : Джоан Перссон/Coolconnections
Актриса Хелен Миррен в спектакле "Аудиенция"
Екатерина была немкой, а вы сама — частый гость в Берлине?
— У меня уже длинная совместная история с местным кинофестивалем. Я впервые приехала сюда, когда еще существовала Берлинская стена, с картиной "Космическая одиссея 2010 года". Зрители ее не поняли тогда, кстати. Много лет спустя у меня были здесь съемки, и вот недавно вышел фильм — "Берлин, я люблю тебя".
Большая честь — получать награду Берлинале, весь мир кино знает, что этот смотр очень строгий по выбору картин, а у организаторов критичный взгляд на проекты. Еще они очень требовательные. Поэтому особенно приятно, что этот "Медведь" — от разбирающихся и знающих людей.
© Фото : предоставлено компанией "Наше кино"Кадр из фильма "Последнее воскресенье"
Кадр из фильма Последнее воскресенье
© Фото : предоставлено компанией "Наше кино"
Кадр из фильма "Последнее воскресенье"
Вы известны ролями сильных, независимых женщин. Чувствуете, что настало ваше время, вместе в движением #metoo?
— О да! Наконец-то! Хотя уж слишком долго этого пришлось ждать.
Женщине приходится лавировать, быть политиком, вежливой, флиртовать, если надо. И не флиртовать, если это неприемлемо. Вы балансируете, как на канате.
За свою карьеру я много лет, входя на съемочную площадку, встречала примерно 150 мужчин и порядка трех женщин. И то при удачном раскладе. Но теперь это позади, что круто! Я верю, что водораздел сломлен.
В последнее время вы много появляетесь в экшене. Скоро выйдет "Форсаж 9".
— Да, правда. А участвовать в "Форсаже" согласилась из-за Вина Дизеля. Он мне очень нравится! Есть несколько звезд, в которых я тайно влюблена, и он — один из них. Я хватаюсь за каждую возможность, чтобы оказаться рядом с Вином!
© Summit EntertainmentКадр из фильма "Рэд 2"
Кадр из фильма Рэд 2
© Summit Entertainment
Кадр из фильма "Рэд 2"
Причем когда мне было 20-30, я была снобом и мнила себя слишком интеллектуальной, чтобы сниматься в экшене. "Я артистка и участвую в экспериментальном театре в Париже! Какой экшен, вы о чем?" А теперь жду не дождусь, как бы сняться еще в одной такой картине. Вот такой процесс взросления. Согласитесь, хорошая тенденция — от Шекспира к Вину Дизелю.
А каким фильмом вы гордитесь больше всего?
— Ох, они все как мои дети, это как выбирать любимого — невозможно. Но скажу о проектах, в которых рада, что снялась. Это работы для американского ТВ: "Римская весна миссис Стоун" по Теннесси Уильямсу и фильм об Энн Рэндалл. Немногие видели их, но я ими в целом горда. Рэнд — интересный и удивительный персонаж, ведь именно ее философия в определенном смысле создала американскую политическую систему. А первая картина — трогательная эмоциональная история, Уильямс — один из великих авторов. Люблю играть по его пьесам в театре.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБританская актриса Хелен Миррен с супругом на 63-м Международном Каннском кинофестивале
Британская актриса Хелен Миррен с супругом на 63-ем Международном Каннском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Британская актриса Хелен Миррен с супругом на 63-м Международном Каннском кинофестивале
Можете назвать самые существенные изменения в мире кино за вашу карьеру?
— Темы, затрагиваемые в лентах, стали шире. Некоторые на протяжении 20 лет говорят, что независимые картины исчезают вместе с подъемом фильмов по комиксам, вроде Marvel. Да, это невероятно, что проекты, изначально сделанные для 14-летних, стали событием. Но я не считаю, что независимые картины исчезают, — они есть и занимают свое место в истории кино.
И еще женские роли теперь более важные и глубокие. У молодых актрис есть выбор, за какие партии соперничать.
Британская актриса Хелен Миррен на показе коллекции женской одежды весна-лето 2020 Ready-to-Wear в Париже. 28 сентября 2019
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Хелен Миррен выбежала на подиум босиком
Какой совет вы бы дали молодой себе и начинающим современным актрисам?
— Себе я бы сказала: "Расслабься, думай больше о других".
А нынешним начинающим я бы порекомендовала быть смелыми, не принимать "нет" за ответ и быть назойливыми. Не бойтесь показаться надоедливыми!
Кадр из фильма Ундина
21 февраля, 08:00Культура
Звезды на морозе, феминизм и сказки: чем удивит Берлинале
1702011
КультураТеатрКино и сериалыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Хелен МирренБерлинский кинофестивальБерлин (город)
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