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2020-02-27T01:48+0300
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Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке
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РИА Новости

Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке

01:48 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма "Неизбранные дороги" в рамках кинофестиваля "Берлинале - 2020"
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Актриса Сальма Хайек рассказала на пресс-конференции, которая состоялась в среду на Берлинале, что сыграть роль на испанском языке в картине "Неизбранные дороги" Салли Поттер — почетно для нее.

"Это фильм на английском, в котором мы с Хавьером Бардемом удостоились привилегии говорить на испанском языке. Это интересно. Я благодарна Салли за это, а также за то, как она искала в характерах героев истину", — прокомментировала Хайек.

Актриса Эль Фэннинг, которая сыграла дочь главного героя, призналась, что участие в этом фильме стало для нее особенным.
© Adventure Pictures, 2020Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Кадр из фильма Неизбранные дороги
1 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
© Adventure Pictures, 2020Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
Кадр из фильма Неизбранные дороги
2 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
1 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
2 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
"Я уже работала с Салли, когда мне было 13 лет (фильм "Бомба" —ред.), это наша вторая совместная картина, — рассказала актриса. — Она попросила меня прочитать сценарий и рассмотреть возможность сыграть в нем. Хавьер тогда уже подтвердил свое участие. Я никогда раньше его не встречала, но это же Хавьер Бардем, боже мой! Я не боялась, но очень переживала".
Молли (Фэннинг) проводит непростой день со своим отцом Лео (Бардем). Он страдает от нарушений памяти, но внутри себя проживает множество ситуаций, которые случились с ним в прошлом. Например, вспоминает возлюбленную Долорес (Хайек). В реальности же Лео не узнает родных и не может выразить мыслей.
Премьера драмы "Неизбранные дороги" в России запланирована на апрель.
Кадр из фильма Ундина
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Культурафильмы 2020Эль ФэннингКино и сериалыНовости культурыСальма ХайекХавьер Бардем
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