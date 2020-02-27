Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке

"Я уже работала с Салли, когда мне было 13 лет (фильм "Бомба" —ред.), это наша вторая совместная картина, — рассказала актриса. — Она попросила меня прочитать сценарий и рассмотреть возможность сыграть в нем. Хавьер тогда уже подтвердил свое участие. Я никогда раньше его не встречала, но это же Хавьер Бардем, боже мой! Я не боялась, но очень переживала".