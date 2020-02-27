Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Актриса Сальма Хайек рассказала на пресс-конференции, которая состоялась в среду на Берлинале, что сыграть роль на испанском языке в картине "Неизбранные дороги" Салли Поттер — почетно для нее.
"Это фильм на английском, в котором мы с Хавьером Бардемом удостоились привилегии говорить на испанском языке. Это интересно. Я благодарна Салли за это, а также за то, как она искала в характерах героев истину", — прокомментировала Хайек.
Актриса Эль Фэннинг, которая сыграла дочь главного героя, призналась, что участие в этом фильме стало для нее особенным.
© Adventure Pictures, 2020Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
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Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
© Adventure Pictures, 2020Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
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Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
1 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
2 из 2
Кадр из фильма "Неизбранные дороги"
© Adventure Pictures, 2020
"Я уже работала с Салли, когда мне было 13 лет (фильм "Бомба" —ред.), это наша вторая совместная картина, — рассказала актриса. — Она попросила меня прочитать сценарий и рассмотреть возможность сыграть в нем. Хавьер тогда уже подтвердил свое участие. Я никогда раньше его не встречала, но это же Хавьер Бардем, боже мой! Я не боялась, но очень переживала".
Молли (Фэннинг) проводит непростой день со своим отцом Лео (Бардем). Он страдает от нарушений памяти, но внутри себя проживает множество ситуаций, которые случились с ним в прошлом. Например, вспоминает возлюбленную Долорес (Хайек). В реальности же Лео не узнает родных и не может выразить мыслей.
Премьера драмы "Неизбранные дороги" в России запланирована на апрель.
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