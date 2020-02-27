"Вы больные, девочки". Почему в Грузии испугались приезда Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению 2020 в рамках сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Встречу министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург. Грузинские власти не пожелали принять российскую делегацию и лично Сергея Лаврова. Ситуацию усугубил инцидент, произошедший накануне в Женеве. Как это отразится на имидже Грузии, разбиралось РИА Новости.

"Господин министр"

В Швейцарии Сергей Лавров был с краткосрочным визитом. Российско-грузинские отношения обсуждать там никто не собирался. После Женевской конференции по разоружению министр начал готовиться к выступлению на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Когда Лавров в сопровождении охраны и членов российской делегации направлялся в зал заседаний, где уже стартовала дискуссия, появились грузинские журналистки. Перекрикивая друг друга, они то на английском, то на русском пытались задать вопрос.

"Господин министр… Господин министр", — начала одна, но служба безопасности Лаврова преградила ей путь. Это не смутило журналистку, и она попробовала дотянуться до министра микрофоном. Охранник снова строго попросил отойти.

Ее коллега повторяла: "Господин министр! Господин министр, мы — грузинские журналистки и хотим получить ваш комментарий".

Российская делегация продолжала движение, грузинки не отставали. Лавров все же отреагировал. Он улыбнулся, а потом сказал: "Вы чем-то… Вы больные, девочки".

"Мы не больные, мы просто хотим задать вопрос. Вы планируете приехать в Тбилиси, если встреча министров Совета Европы будет в Грузии?" — выпалила одна из журналисток, расталкивая окружающих.

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед… Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", — прокомментировала на Facebook произошедшее представитель МИД России Мария Захарова, приложив в доказательство фото поцарапанной руки.

Лавров грузинского раздора

Центральной фигурой грузинской политики Лавров стал осенью, когда председательство в Комитете министров Совета Европы перешло от Франции к Грузии. Сразу возник вопрос: как провести министерскую сессию, которая считается ключевым мероприятием СЕ. Встреча запланирована на 15 мая. Но где?

Дело в том, что грузинский закон "Об оккупированных территориях" запрещает въезд в страну лицам, которые в обход Тбилиси посещали Абхазию и Южную Осетию. Под действие документа автоматически попали все российские министры, включая Лаврова. И вот теперь в трудном положении оказались сами грузинские власти.

Разрешить посетить страну главе МИД России — значит нарушить национальное законодательство. Запретить — это отказ от выполнения международных обязательств.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Грузии Саломе Зурабишвили © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Противоречия пыталась сгладить президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что ради министерской сессии можно сделать исключение.

"Это нелегкий для нас шаг. Население вряд ли одобрит. Но мы остаемся верны своим принципам и руководящим указаниям этой организации", — объяснила она.

Однако слова Зурабишвили никого не убедили. Участник российской делегации ПАСЕ Леонид Калашников поинтересовался у грузинских властей, гарантируют ли они безопасность российскому министру. Внятного ответа не последовало.

Зато оппозиционная партия "Единое национальное движение" четко дала понять, что выведет людей на протесты. Сам Лавров ничего не комментировал.

Учитывая, что уличные акции протеста, нередко перерастающие в столкновения с полицией, происходят в Тбилиси довольно часто, опасения по поводу безопасности мероприятия высказали и в других национальных делегациях.

В итоге руководство СЕ приняло решение, что заседание Комитета министров состоится в Страсбурге.

Игра в высшей лиге отменяется

Опрошенные РИА Новости грузинские эксперты до последнего надеялись, что министерская сессия Совета Европы все же пройдет в Тбилиси. Перенос мероприятия в Страсбург они рассматривали как серьезный удар по имиджу Грузии и рассчитывали на благоразумие сторон.

"В стране полным ходом идет предвыборная кампания. Политическая ситуация раскалена до предела. И власть, и оппозиция стремятся представить друг друга в невыгодном свете. Приезд Лаврова мог спровоцировать новую волну протестов, и министру самому было бы не очень комфортно в Тбилиси", — считает профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.

Решение СЕ и реакцию на него грузинских властей эксперт оценил как победу внутренней политики над внешней.

"Правящая партия "Грузинская мечта" предпочла стабильность внутри страны и даже пожертвовала таким престижным мероприятием, как министерская сессия СЕ. Логика тут ясна: оппозиция готова использовать любую возможность, чтобы вывести людей на улицы. Нашли бы повод. Не Лавров — так обвинение в пророссийском курсе. Власти предпочли избежать провокаций, несмотря на имиджевые потери перед СЕ", — полагает Шарашенидзе.

Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе указывает на слабость грузинского руководства.

"Политическая элита Грузии еще раз доказала, что пока не сформировалась и не способна играть в высшей лиге. По сути, власти уступили национал-патриотическим настроениям в обществе, которые подстегиваются оппозицией", — говорит он.

Политолог отмечает репутационные потери: "Если бы грузинские власти взяли на себя ответственность и провели встречу СЕ в Тбилиси — это показало бы зрелость политического сознания. Вести дипломатию не только с партнерами, но и неприятными собеседниками — искусство, которое бы возвысило Грузию. Но власти решили иначе".

Что касается инцидента с грузинскими журналистками в Женеве, эксперт видит в этом недостаточно высокую политическую культуру. Есть и еще одна причина.