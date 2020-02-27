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2020-02-27T06:53+0300
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Ким Кардашьян рассказала, кого считает иконой стиля
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РИА Новости

Ким Кардашьян рассказала, кого считает иконой стиля

06:53 27.02.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, кого из знаменитостей считает иконой стиля.
"Теперь вы знаете, что Шер — мой стиль жизни. Съемка с ней — всегда была моей мечтой. Наоми Кэмпбелл, которую я тоже считаю иконой стиля, находилась с нами на площадке. Что за жизнь!" — написала Кардашьян.
Все они снялись в ретро-образах (объемные начесы, кожаные куртки, темный макияж глаз) для мартовского выпуска журнала CR Fashion Book. Кардашьян, Шер, и Кэмбелл фотографировали на улицах Лос-Анджелеса Мерт Алас и Марк Пиггот (Mert & Marcus).
Звезда реалити никогда не скрывала, что американская певица и актриса — ее кумир.
В 2017 она пришла в образе Шер на вечеринку по случаю Хэллоуина, а в 2019 году посвятила ей образ на афтепати Met Gala.
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КультураСтиль жизниНовости культурыНаоми КэмпбеллКимберли КардашянЛос-АнджелесШер
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