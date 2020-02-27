Ким Кардашьян рассказала, кого считает иконой стиля

"Теперь вы знаете, что Шер — мой стиль жизни. Съемка с ней — всегда была моей мечтой. Наоми Кэмпбелл, которую я тоже считаю иконой стиля, находилась с нами на площадке. Что за жизнь!" — написала Кардашьян.