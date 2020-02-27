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Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену
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РИА Новости

Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену

08:00 27.02.2020
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© Depositphotos / vova130555@gmail.comДрузья пьют пиво
Друзья пьют пиво
© Depositphotos / vova130555@gmail.com
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Министерство финансов с просьбой ввести минимальную розничную цену на пиво. Это защитит рынок от демпинга и некачественной продукции, уверяют в СРП. Против выступают крупнейшие международные корпорации, ссылаясь на регламенты ЕАЭС. Чем могут обернуться эти споры для любителей пенного напитка — в материале РИА Новости.

Дешевле воды

"Ряд участников рынка уже несколько лет проводят политику демпинга и недобросовестной конкуренции", — утверждают в Союзе пивоваров. Делается это в форме промоакций, когда продукцию реализуют по ценам ниже рыночных, а зачастую — и ниже себестоимости. На такие акции приходится уже больше половины общих продаж пива в стране.
Действительно, по данным международного маркетингового агентства Nielsen, доля промопродаж выросла за два года с 52 до 54 процентов в натуральном выражении и с 50 до 54 процентов — в денежном. И зачастую пиво стоит всего 30-40 рублей.
"Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки питьевой воды, — отмечается в заявлении СРП, размещенной на сайте организации. — Это дискредитирует пиво как продукт в глазах потребителя, не развивает культуру потребления и оказывает прямое влияние на повышение уровня алкоголизации населения".
Из-за перенасыщения рынка акционным пивом люди не хотят покупать продукцию российских пивоваров по рыночным ценам, "соответствующим производственным затратам и выплатам налогов". В результате производители оказываются перед тяжелым выбором — либо закрываться, либо менять рецептуру, снижая содержание дорогого солода вопреки требованиям ГОСТ.
"Необходимо бороться с бешеным ценовым демпингом, который провоцирует попытки оптимизации рецептур и приводит к ухудшению качества продукта", — призывает глава Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
По его мнению, минимальная розничная цена (МРЦ) — наиболее эффективный инструмент, чтобы "быстро и без затрат на создание специальной инфраструктуры побороть нелегальный оборот пивоваренной продукции и нормализовать конкурентную среду на рынке". Однако с этим согласны далеко не все.
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Из-за разногласий по поводу МРЦ из Союза пивоваров России 11 февраля вышли три крупнейшие пивоваренные компании: "Балтика" (входит в Carlsberg Group, владеющую брендами Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud, Efes).
По их мнению, минимальные розничные цены выгодны только малым и средним пивоварням, а крупные корпорации от такого ограничения проиграют. "Все участники рынка должны быть в равных условиях, и чем выше конкуренция — тем лучше", — заявил журналистам представитель одного из холдингов.
СРП, в свою очередь, обвинил "раскольников" в том, что они на самом деле хотят "решать вопросы исключительно в интересах бизнеса международных компаний".

Объемы против маржи

Понять, кто прав, сложно, поскольку речь идет о разных бизнес-моделях. Международные корпорации делают ставку на объемы, предпочитая зарабатывать на каждом литре "по копейке". За счет больших общих продаж эти "копейки" складываются в миллионы долларов.
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Поэтому для гигантов критически важен нижний сегмент рынка — потребители с ограниченными доходами, для кого цена — решающий фактор. Именно крупные корпорации постоянно проводят промоакции, обеспечивая доступ к своей продукции тем, кому она не по карману.
Небольшие пивоварни, наоборот, строят бизнес на марже, стараясь извлечь максимум прибыли из каждой проданной бутылки. Это возможно лишь при соответствующих вкусе и качестве продукта, что повышает себестоимость.
Поскольку в Союзе пивоваров России теперь, по сути, остались только такие производители, эта организация жестко выступает за МРЦ и против изменения требований по содержанию солода в пиве.
Напомним, недавно Совет Евразийской экономической комиссии одобрил общий для стран ЕАЭС технический регламент. В частности, с 2021 года предполагается разрешить пивоварам снизить долю пивного солода с 80 до 50 процентов, заменив его зерновыми аналогами.
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СРП резко возражает. "Большинство членов союза требует сохранить соотношение солода и несоложенных продуктов на уровне 80 к 20, установленных в действующем законе, — говорит Даниил Бриман. — Это оптимально, проверено временем. И для потребителя лучше всего, поскольку гарантирует стопроцентное качество натурального продукта".
А международные пивные корпорации поддерживают новый регламент (многие уверены, что именно они его и пролоббировали), поскольку, по оценкам, он позволит сократить себестоимость на четверть. Соответственно, возможности для увеличение продаж в нижнем ценовом сегменте существенно расширятся.

Формула беды

Ключевой вопрос для потребителей — какой в конце концов окажется минимальная розничная цена. Здесь пока никакой ясности нет. В апреле прошлого года "Опора России" предложила 75 рублей за литр, то есть более 30 рублей за бутылку. Однако толком обосновать это не смогли, и инициативе хода не дали.
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СРП повторять ошибку "Опоры" не хочет и готовит серьезное обоснование. "Есть много вопросов, — признает Даниил Бриман. — Надо ли МРЦ привязывать к упаковке, видам пива, проценту содержания алкоголя?"
По его мнению, при расчете МРЦ следует учитывать сырьевую и производственную себестоимость, ставку акциза, НДС, логистические расходы, надбавки оптового и розничного звена.
"Мы выступаем за то, чтобы методология, формула МРЦ была объективной, поэтому в обсуждении этого вопроса должны участвовать не только представители пивоваренных компаний, но и Минфин, Росалкогольрегулирование, различные независимые институты", — подчеркивает Бирман.
Из-за необходимости межведомственных согласований работа над формулой грозит серьезно затянуться, однако глава Союза российских пивоваров надеется, что решение будет найдено "в ближайшие месяцы".
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CarlsbergNielsenРоссияHeinekenЭкономика
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