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По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
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РИА Новости

По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм

05:11 27.02.2020
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussБританская писательница Э. Л. Джеймс
Британская писательница Э. Л. Джеймс
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Права на экранизацию книги "Мистер" Э. Л. Джеймс приобрела студия Universal, сообщает Variety.
После успеха "Пятьдесят оттенков серого" Universal и автор бестселлера вновь будут работать вместе. Вышедший в прошлом году роман "Мистер" девять недель продержался в списке бестселлеров New York Times, он уже переведен на 33 языка.
Писательница была продюсером всех трех частей знаменитой трилогии и теперь вновь выступит в этом качестве.
В новом романе речь идет о богатом британском аристократе, который влюбляется в загадочную женщину, приехавшую из Албании.
Э. Л. Джеймс 25 лет проработала на телевидении, но потом решила вспомнить о детской мечте писать истории, которые трогали бы сердца людей. В результате появились "Пятьдесят оттенков серого" и два продолжения: "Пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы".
По всему миру продано более 150 миллионов ее произведений.
Обложка книги Джеймс 50 оттенков серого
13 февраля, 11:56Культура
Самой популярной книгой о любви в России стала "50 оттенков серого"
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КультураКино и сериалыПятьдесят оттенков серогоКнигиНовости культуры
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