По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Права на экранизацию книги "Мистер" Э. Л. Джеймс приобрела студия Universal, . Права на экранизацию книги "Мистер" Э. Л. Джеймс приобрела студия Universal, сообщает Variety.

После успеха "Пятьдесят оттенков серого" Universal и автор бестселлера вновь будут работать вместе. Вышедший в прошлом году роман "Мистер" девять недель продержался в списке бестселлеров New York Times, он уже переведен на 33 языка.

Писательница была продюсером всех трех частей знаменитой трилогии и теперь вновь выступит в этом качестве.

В новом романе речь идет о богатом британском аристократе, который влюбляется в загадочную женщину, приехавшую из Албании.

Э. Л. Джеймс 25 лет проработала на телевидении, но потом решила вспомнить о детской мечте писать истории, которые трогали бы сердца людей. В результате появились "Пятьдесят оттенков серого" и два продолжения: "Пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы".