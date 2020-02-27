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Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков
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РИА Новости

Грибник-самоубийца и его помощники: на Алтае ищут двоих подростков

08:00 27.02.2020
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© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюДаниил и Оксана Руденко
Даниил и Оксана Руденко
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
МОСКВА 27 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. На Алтае продолжаются поиски подростка и девушки, бесследно исчезнувших еще в Рождество. По одной из версий, они стали жертвами преступника, по другой — заблудились в лесу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но единственный свидетель — 48-летний Владимир Корепанов — покончил с собой на допросе. РИА Новости разбиралось в запутанной истории.

Запоздалая реакция

Днем 7 января 18-летняя Оксана Руденко из села Токарево вместе с 15-летним соседом по дому Даниилом (имя несовершеннолетнего изменено) ушли гулять и не вернулись.
"Родители забили тревогу, но слишком поздно, — рассказывает РИА Новости жительница Токарево Надежда. — Видимо, думали, что ребята уехали к молодому человеку Оксаны, в соседнее село Алтайское. Но там они так и не появились".
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Утром 12 января в Токарево собрались сотни волонтеров, спасателей и полицейских. Прочесали лес, пустыри, заброшенные дома. Поиски осложнялись сильной метелью, которая разыгралась в рождественский вечер и не прекращалась ни на минуту. Ничего не нашли.
В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух человек", руководитель краевого управления взял расследование на личный контроль. Допросили всех местных жителей. Осмотрели каждый дом, в некоторые заглядывали по пять-шесть раз в надежде обнаружить хоть какие-то следы. Но подросток и девушка как сквозь землю провалились.
"Сначала мы действительно думали, что они сбежали из дома и куда-то уехали, — отмечает Надежда. — Семьи-то у обоих неблагополучные. Оксана с родителями, четырьмя сестрами и братом ютились в небольшой квартире. Даниил был прописан у матери, но жил преимущественно у бабушки , так как отчим его сильно недолюбливал".
Обоих пропавших в Токарево характеризуют положительно: вежливые, скромные. В учебе не преуспели, но с детства были приучены к труду и в свободное от школы время пытались подрабатывать.
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюСледователи осматривают придомовую территорию
Следователи осматривают придомовую территорию
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
Следователи осматривают придомовую территорию

Фельдшер из Казахстана

На допросах оперативники выяснили, что в тот день подросток и девушка собирались в гости к 48-летнему Владимиру Корепанову, проживавшему в садовом товариществе на окраине села. Он мог их видеть последним. Его доставили в отдел полиции как свидетеля, но пообщаться не успели.
"Во время допроса Корепанов попросился в туалет, — объясняет РИА Новости источник в правоохранительных органах. — На окнах там решетки, и его оставили одного. А он покончил с собой".
Почему Корепанов так поступил, выясняют следователи. Как сообщили РИА Новости в СУ СКР по Алтайскому краю, против сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
© Фото : из личного архива Владимира КорепановаВладимир Корепанов
Владимир Корепанов
© Фото : из личного архива Владимира Корепанова
Владимир Корепанов
Корепанов переехал в Токарево из Казахстана в начале нулевых. До этого жил в Усть-Каменогорске, где окончил медицинское училище и 20 лет проработал фельдшером скорой помощи. Вместе с ним на Алтай перебрались его мать и брат Виктор.
"Сначала Корепанов работал на стройке, — говорит РИА Новости жительница Токарево Любовь. — Потом — на скорой в Новоалтайске, а уволившись, занялся сбором грибов и ягод. Ничего плохого о нем сказать не могу — адекватный, воспитанный, интеллигентный и очень отзывчивый. Ни разу не видела его пьяным или агрессивным".
Пропавших Корепанов хорошо знал лично — летом они подрабатывали у него, сортируя грибы и ягоды. По словам местных, несмотря на солидную разницу в возрасте, Владимир влюбился в Оксану и оказывал ей различные знаки внимания, дарил подарки. Но девушка взаимностью не отвечала, продолжая встречаться с другим.
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"Убили, трупы спрятали"

Сотрудники СК, вооружившись специальной техникой, продолжают ходить по домам. Особое внимание уделяют погребам, в подозрительных местах копают. Волонтеров все меньше, однако поиски не прекращаются.
"Многие склоняются к тому, что подростка и девушку убили, а тела спрятали, — утверждает одна из жительниц Токарево. — Говорили, что в доме Владимира следователи обнаружили куртку Оксаны и следы крови. Возможно, это преступление на почве ревности и неразделенной любви. Сотрудники правоохранительных органов пока официально ничего подтверждают, но уверяют нас, что к весне дело раскроют".
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюАлтайские следователи ищут улики
Алтайские следователи ищут улики
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
Алтайские следователи ищут улики
Между тем родственники и друзья Корепанова не верят в его причастность к случившемуся.
"Насколько я знаю, каких-либо следов преступления в его доме так и не нашли, — рассказывает РИА Новости тесть самоубийцы Михаил Базарский. — Тела тоже не обнаружены. Мне кажется, полицейские довели его до суицида, а сейчас пытаются выставить виновным в убийстве, чтобы обелить самих себя. Одно знаю точно: сводить счеты с жизнью Володя не собирался. На следующий день он вместе с сыном должен был забирать из роддома своего внука".
По словам представителей краевого управления СКР, следователи рассматривают несколько версий. В приоритете — убийство и несчастный случай.
"Мы ждем результатов многочисленных экспертиз, — заключают в ведомстве. — Только получив их, можно будет с уверенностью сказать, что действительно произошло".
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