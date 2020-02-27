Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-27T03:37+0300
https://ria.ru/20200227/1565160739.html
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда
https://cdn25.img.ria.ru/images/151040/41/1510404118_0:113:4325:2545_1036x0_80_0_0_4160259bba91168fdc06b6b04e3576b5.jpg
РИА Новости

Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда

03:37 27.02.2020
372
© AP Photo / Invision/ Amy HarrisАмериканская группа Metallica
Американская группа Metallica
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американская рок-группа Metallica отменила участие в двух фестивалях, на которых была заявлена в качестве хедлайнера, чтобы поддержать фронтмена Джеймса Хэтфилда, сообщает NME.
Так, группа не приедет на фестиваль Columbus’ Sonic Temple в мае (ее заменят там Red Hot Chili Peppers и Tool) и на Louisville’s Louder Than Life в сентябре.
Солист, который "борется с зависимостью", начал проходить курс реабилитации в сентябре 2019 года. Его пристрастие к алкоголю стало одним из сюжетов документального фильма “Some Kind of Monster”, который был показан в 2004 году.
В письме поклонникам Хэтфилд объяснил, почему Metallica отказывается от участия в фестивалях: "Я пытаюсь выздороветь и поддерживать себя в форме, и мне важно соблюдать график лечения. На эти выходные у меня запланированы медицинские процедуры, которые нельзя никуда перенести".
"Я прошу прощения у всех наших фанатов, которые купили билеты на эти фестивали. Мы ведем переговоры с организаторами, чтобы была возможность вернуть деньги или обменять билеты. Я прошу прощения у каждого из вас. В прошлом году я не ставил здоровье на первое место, но теперь я знаю, что психическое благополучие для меня — самое главное", — добавил лидер группы.
Выступления коллектива на таких мероприятиях, как Epicenter, Welcome To Rockville и Aftershock, пройдут по плану.
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
8 января, 14:06
Metallica переведет деньги от концертов на тушение пожаров в Австралии
101400
КультураМузыкаНовости культурыMetallica
Рекомендуем
Американский актер Джонни Депп
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Банкноты
Эксперты выявили регионы, где россияне брали больше всего микрозаймов
Британская писательница Э. Л. Джеймс
По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
Смартфон
Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в "облаках" личные данные
Детеныш гепарда в Национальном парке в штате Орисса, Индия
В сети стало вирусным видео, как детеныш гепарда учится охотиться
Майнинг-ферма
Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество
Масленичные гуляния и проводы зимы
Диетолог посоветовала не совмещать две русские традиции на Масленицу
Выброска десанта
Российские десантники смогут "прыгать с парашютом" в VR-шлемах
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс возглавит усилия США по борьбе с коронавирусом
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества
Цветы и свечи на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Военнослужащий ССО ВС РФ
День Сил специальных операций в России
Большой крохаль
В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
Сотрудники МЧС России
"СОГАЗ" застрахует 139 тысяч сотрудников МЧС
Угощения на праздновании масленицы
ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Мишустин поручил доработать программы по развитию отстающих регионов
11:28"Коммунисты России" предложили учредить День памяти жертв бандеровцев
11:25В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
11:25В Подмосковье будут судить четырех подростков по делу об изнасиловании
11:24Выяснилось, как долго российские туристы копят на отпуск
11:24В Китае оценили ситуацию с коронавирусом в Южной Корее
11:22КНДР не откроет границу для иностранцев, пока не изобретут вакцину
11:19Китай готов приложить все усилия для сохранения сделки по Ирану
11:13Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
11:11В Ленинградской области ищут пропавшего девятилетнего мальчика
11:11В Иркутске мужчина умер после попытки "разбудить" его электрошокером
11:11Концепцию об ответственности производителя доработают до 10 марта
11:10Стали известны подробности сюжета будущих "Звездных войн"
11:09Состояние раненной отцом в Липецке девочки крайне тяжелое
11:06Минобороны заплатило энергетикам 1,65 миллиарда рублей
11:05Глава Минобороны Украины прокомментировал Минские соглашения
11:03В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
11:02Губернатор НАО сообщил о дефиците кадров по ряду профессий в округе
10:58"Ростех" разработал систему блокировки связи для режимных объектов
10:57Аксенов поздравил бойцов спецподразделений с праздником
Лента новостейМолния