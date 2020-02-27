Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Американская рок-группа Metallica отменила участие в двух фестивалях, на которых была заявлена в качестве хедлайнера, чтобы поддержать фронтмена Джеймса Хэтфилда, сообщает NME.
Так, группа не приедет на фестиваль Columbus’ Sonic Temple в мае (ее заменят там Red Hot Chili Peppers и Tool) и на Louisville’s Louder Than Life в сентябре.
Солист, который "борется с зависимостью", начал проходить курс реабилитации в сентябре 2019 года. Его пристрастие к алкоголю стало одним из сюжетов документального фильма “Some Kind of Monster”, который был показан в 2004 году.
В письме поклонникам Хэтфилд объяснил, почему Metallica отказывается от участия в фестивалях: "Я пытаюсь выздороветь и поддерживать себя в форме, и мне важно соблюдать график лечения. На эти выходные у меня запланированы медицинские процедуры, которые нельзя никуда перенести".
"Я прошу прощения у всех наших фанатов, которые купили билеты на эти фестивали. Мы ведем переговоры с организаторами, чтобы была возможность вернуть деньги или обменять билеты. Я прошу прощения у каждого из вас. В прошлом году я не ставил здоровье на первое место, но теперь я знаю, что психическое благополучие для меня — самое главное", — добавил лидер группы.
Выступления коллектива на таких мероприятиях, как Epicenter, Welcome To Rockville и Aftershock, пройдут по плану.