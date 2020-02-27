Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда

"Я прошу прощения у всех наших фанатов, которые купили билеты на эти фестивали. Мы ведем переговоры с организаторами, чтобы была возможность вернуть деньги или обменять билеты. Я прошу прощения у каждого из вас. В прошлом году я не ставил здоровье на первое место, но теперь я знаю, что психическое благополучие для меня — самое главное", — добавил лидер группы.