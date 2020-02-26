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Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе
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РИА Новости

Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе

23:57 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Эвакуированных жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе №17, там организован пункт временного размещения, сообщили РИА Новости в правительстве Калмыкии.
Ранее сообщалось, что около 22.30 в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа, по информации полиции, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек.
Как сообщили РИА Новости в правительстве Калмыкии, на месте ЧП развернут оперативный штаб, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников.
"По предварительным данным, один пострадавший, у него пятидесятипроцентный ожог тела, он в больнице. Жильцы дома эвакуированы, их размещают в школе №17", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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