Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе

Как сообщили РИА Новости в правительстве Калмыкии, на месте ЧП развернут оперативный штаб, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников.

"По предварительным данным, один пострадавший, у него пятидесятипроцентный ожог тела, он в больнице. Жильцы дома эвакуированы, их размещают в школе №17", - сообщили РИА Новости в ведомстве.