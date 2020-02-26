ВОЛГОГРАД, 27 фев - РИА Новости. Эвакуированных жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе №17, там организован пункт временного размещения, сообщили РИА Новости в правительстве Калмыкии.
Ранее сообщалось, что около 22.30 в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа, по информации полиции, пострадал хозяин квартиры. В доме повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи. По данным ГУ МВД по республике, было эвакуировано около 120 человек.
Как сообщили РИА Новости в правительстве Калмыкии, на месте ЧП развернут оперативный штаб, ситуацию контролирует исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников.
"По предварительным данным, один пострадавший, у него пятидесятипроцентный ожог тела, он в больнице. Жильцы дома эвакуированы, их размещают в школе №17", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
22 февраля, 15:30В Азове взрыв газа в доме частично разрушил несколько квартир