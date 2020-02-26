Белый дом намерен назначить координатора по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Администрация президента США Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначить координатора по борьбе с коронавирусом , сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждения.

По его данным, решение пока не принято, но Белый дом хочет показать, что он контролирует ситуацию. Аналогичную тактику избрала предыдущая администрация Барака Обамы, назначившая специального уполномоченного по вирусу Эбола в 2014 году.

Среди возможных кандидатов на пост сейчас называют бывшего главу Управления по надзору за качеству пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, отмечает Politico.

В Белом доме при этом опровергли информацию о подобных планах. Как написал у себя в Twitter представитель пресс-службы Джуд Дир, заметка в Politico является "неправдой", а президент доволен работой министра здравоохранения по данному направлению.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в среду вечером (ночь на четверг по московскому времени) проведет пресс-конференцию по коронавирусу.