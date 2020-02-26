Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД

ООН, 26 фев - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим механизмом, гарантирующим неполучение Ираном ядерного оружия, Тегеран должен незамедлительно вернуться к его исполнению, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы ожидаем от Ирана полного выполнения своих обязательств (по СВПД). Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим и единственным потенциальным инструментом, который предотвращает получение Ираном ядерного оружия", - заявил Маас, выступая в Совете безопасности ООН.
Он добавил, что Европа "играет свою партию в его сохранении". "Но Иран должен делать то же самое и вернуться к полному исполнению (обязательств) без промедления", - добавил Маас.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.