Маас призвал Иран незамедлительно вернуться к полному исполнению СВПД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019

ООН, 26 фев - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим механизмом, гарантирующим неполучение Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим механизмом, гарантирующим неполучение Ираном ядерного оружия, Тегеран должен незамедлительно вернуться к его исполнению, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Мы ожидаем от Ирана полного выполнения своих обязательств (по СВПД). Совместный всеобъемлющий план действий остается лучшим и единственным потенциальным инструментом, который предотвращает получение Ираном ядерного оружия", - заявил Маас, выступая в Совете безопасности ООН.

Он добавил, что Европа "играет свою партию в его сохранении". "Но Иран должен делать то же самое и вернуться к полному исполнению (обязательств) без промедления", - добавил Маас.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.