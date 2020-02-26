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Постпред России в Вене рассказал, почему встреча по СВПД была короткой
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РИА Новости

Постпред России в Вене рассказал, почему встреча по СВПД была короткой

23:39 26.02.2020
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© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, что почти рекордно короткая продолжительность заседания совместной комиссии по иранской сделке связана с конструктивным настроем участников и их нежеланием концентрироваться на противоречиях.
"Наблюдатели отметили, что сегодняшняя встреча по СВПД была самой короткой (менее двух часов) в истории. Все потому, что ее участники продемонстрировали высокую степень совпадения взглядов по основным вопросам. Противоречивые темы затрагивались, но коротко и в неконфронтационном ключе", - написал он в Twitter.
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