Постпред России в Вене рассказал, почему встреча по СВПД была короткой

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, что почти рекордно короткая продолжительность заседания совместной комиссии по иранской сделке связана с конструктивным настроем участников и их нежеланием концентрироваться на противоречиях.
"Наблюдатели отметили, что сегодняшняя встреча по СВПД была самой короткой (менее двух часов) в истории. Все потому, что ее участники продемонстрировали высокую степень совпадения взглядов по основным вопросам. Противоречивые темы затрагивались, но коротко и в неконфронтационном ключе", - написал он в Twitter.