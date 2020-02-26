Маас призвал США и Россию "проявить лидерство" и продлить СНВ-3

ООН, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая в Совете безопасности ООН, призвал США и Россию "проявить лидерство", продлив соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Маас напомнил, что во вторник в Берлине состоялась встреча Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, где приняли политическую декларацию. Министр подчеркнул, что некоторые шаги могут предпринять только ядерные державы.
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"Мы объединяем усилия, чтобы защитить и усилить рушащуюся архитектуру контроля над вооружениями. Мы призываем Россию и США проявить лидерство, продлив СНВ-3. Соглашение остается критически важным", - заявил Маас.
Среди других мер он назвал необходимость большей прозрачности относительно ядерных арсеналов, устойчивые к кризисным ситуациями линии коммуникации, открытий диалог по стратегической стабильности и ядерным доктринам.
Кроме того, по его словам, необходимо начать переговоры о соглашении, которое бы запретило производство расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии. Также он призвал страны, не подписавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это.
Маас добавил, что страны-подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия взяли на себя конечную цель: "Мы должны достигнуть мира без ядерного оружия".