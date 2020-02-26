Маас призвал США и Россию "проявить лидерство" и продлить СНВ-3

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

ООН, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас , выступая в Совете безопасности ООН, призвал США Россию "проявить лидерство", продлив соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ).

Маас напомнил, что во вторник в Берлине состоялась встреча Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, где приняли политическую декларацию. Министр подчеркнул, что некоторые шаги могут предпринять только ядерные державы.

"Мы объединяем усилия, чтобы защитить и усилить рушащуюся архитектуру контроля над вооружениями. Мы призываем Россию и США проявить лидерство, продлив СНВ-3. Соглашение остается критически важным", - заявил Маас.

Среди других мер он назвал необходимость большей прозрачности относительно ядерных арсеналов, устойчивые к кризисным ситуациями линии коммуникации, открытий диалог по стратегической стабильности и ядерным доктринам.

Кроме того, по его словам, необходимо начать переговоры о соглашении, которое бы запретило производство расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии. Также он призвал страны, не подписавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это.