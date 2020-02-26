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Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии
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РИА Новости

Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии

23:34 26.02.2020
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© AP Photo / Gustavo FerrariСтойка регистрации авиакомпании Kuwait Airways. Архивное фото
Стойка регистрации авиакомпании Kuwait Airways. Архивное фото
© AP Photo / Gustavo Ferrari
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии, говорится в заявлении государственной авиакомпании Kuwait Airways в Twitter.
В заявлении авиакомпании сообщается, что ее самолет совершит в четверг специальный рейс в Милан для эвакуации находящихся в Италии кувейтских граждан.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев отмечены в области Ломбардия. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии. По последней информации, от коронавируса выздоровели трое первых заболевших – китайская семейная пара и вернувшийся из Уханя итальянец.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаКувейтИталияВ мире
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