МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кувейт отправит самолет для эвакуации своих граждан из Италии , говорится в заявлении государственной авиакомпании Kuwait Airways в Twitter.

В заявлении авиакомпании сообщается, что ее самолет совершит в четверг специальный рейс в Милан для эвакуации находящихся в Италии кувейтских граждан.

Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев отмечены в области Ломбардия. Инфицированные появились в девяти из 20 регионов Италии. По последней информации, от коронавируса выздоровели трое первых заболевших – китайская семейная пара и вернувшийся из Уханя итальянец.