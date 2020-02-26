В Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса

МУРМАНСК, 26 фев – РИА Новости. Новый Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии , сообщил норвежский институт общественного здравоохранения на пресс-конференции, которая транслировалась на сайтах местных СМИ.

Представители института призвали не драматизировать ситуацию и пояснили, что человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не называются.

"Тест, проведенный сегодня (в среду), показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы коронавируса", - сообщила директор департамента защиты от инфекций и готовности к чрезвычайным ситуациям в Норвежском институте общественного здравоохранения Лине Волд.