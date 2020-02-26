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В Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса
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РИА Новости

В Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса

23:21 26.02.2020 (обновлено: 23:48 26.02.2020)
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
МУРМАНСК, 26 фев – РИА Новости. Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии, сообщил норвежский институт общественного здравоохранения на пресс-конференции, которая транслировалась на сайтах местных СМИ.
Представители института призвали не драматизировать ситуацию и пояснили, что человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не называются.
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"Тест, проведенный сегодня (в среду), показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы коронавируса", - сообщила директор департамента защиты от инфекций и готовности к чрезвычайным ситуациям в Норвежском институте общественного здравоохранения Лине Волд.
Также представители института сообщили, что всего у жителей Норвегии взято порядка 100 анализов, и только один из них оказался положительным. Пять человек, которые недавно вернулись из северной Италии, где резко возросло число зараженных, также сдали анализы и ожидают результата, они находятся на карантине.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНорвегияВ мире
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