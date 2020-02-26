В Элисте в многоквартирном доме произошел хлопок газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хлопок произошел в многоквартирном жилом доме в Элисте, жильцов эвакуируют, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.
"Около часа назад в 9-этажном жилом доме в Элисте, по предварительным данным, произошел хлопок", - сказал он, уточнив, что инцидент произошел в квартире на восьмом этаже дома по адресу 2 микрорайон, 15.
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"Из здания эвакуированного порядка 120 человек. По предварительной информации, пострадал один человек", - добавили в МЧС России.
Как уточнил РИА Новости представитель республиканского МЧС, пострадавший в результате инцидента - хозяин квартиры. "Он сообщил о том, что когда он включил свет, раздался хлопок", - сказал собеседник.
По данным ведомства, повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки 3-х квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи.
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