На встрече в Аммане поддержали церкви Северной Македонии и Черногории

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Участники межправославной встречи в Участники межправославной встречи в Аммане поддержали канонические церкви Северной Македонии Черногории , об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

"Что касается Северной Македонии, то делегации заявили, что этот вопрос должен решаться путем диалога в рамках Сербской православной церкви и при всеправославной поддержке", - говорится в документе.

"Что касается Черногории, то делегации настоятельно призвали соответствующие органы власти уважать и поддерживать основополагающее право собственности на имущество, включая право церкви", - заявили участники совещания.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви.

В Северной Македонии существует церковный раскол. В стране действуют непризнанная каноническим православием национальная церковь - Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви. Автономия ей была предоставлена в мае 2005 года архиерейским собором. К архиепископии принадлежат храмы и монастыри, верные сербскому патриарху.

Государство признает только одну православную общину - Македонскую православную церковь - и отказывается регистрировать Охридскую архиепископию в юрисдикции Сербской церкви. При этом неканоническая Македонская церковь с 2009 года использует историческое название "Охридская архиепископия" и официально именуется в документах "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия".

Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.