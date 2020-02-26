Новейшая американская подлодка облезла после первого похода

Эта субмарина стала пятой из усовершенствованных АПЛ модели Block-III этого класса. "Колорадо" приняли на вооружение весной 2018 года, ее считают новой, пишет издание.
New article. Photo of #USNavy submarine USS Colorado on maiden deployment shows stealth coating issue. #Navy #Submarines. #SubMondayhttps://t.co/hKhNBL66uB— H I Sutton (@CovertShores) February 24, 2020
Недавно подлодка вернулась из морского похода, за время которого проплыла почти 63 тысячи километров. Ее точный маршрут засекречен, однако известно, что "Колорадо" пересекла Северный полярный круг и посетила порты Норвегии и Шотландии, говорится в статье.
На сделанных после возвращения субмарины фотографиях видно, что ее защитное гидроакустическое стелс-покрытие частично разрушилось и облупилось.
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Как отмечает Forbes, это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок.
"Примечательно, что "Колорадо" построена на другой верфи. <…> Это говорит о том, что проблемы с покрытием не ограничиваются одной жалобой", — пишет автор статьи.
Водоизмещение "Колорадо" составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии. Субмарины класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж таких подводных лодок составляет до 120 человек.
АПЛ предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.
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