Новейшая американская подлодка облезла после первого похода

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США "Колорадо" класса Virginia частично лишилась стелс-покрытия после первого дальнего похода. Об этом сообщает Forbes

Эта субмарина стала пятой из усовершенствованных АПЛ модели Block-III этого класса. "Колорадо" приняли на вооружение весной 2018 года, ее считают новой, пишет издание.

Недавно подлодка вернулась из морского похода, за время которого проплыла почти 63 тысячи километров. Ее точный маршрут засекречен, однако известно, что "Колорадо" пересекла Северный полярный круг и посетила порты Норвегии и Шотландии, говорится в статье.

На сделанных после возвращения субмарины фотографиях видно, что ее защитное гидроакустическое стелс-покрытие частично разрушилось и облупилось.

Как отмечает Forbes, это не первый раз, когда ВМС США сталкиваются с подобными проблемами. Осенью 2019 года одного из американских судостроителей уже обвиняли в фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок.

"Примечательно, что "Колорадо" построена на другой верфи. <…> Это говорит о том, что проблемы с покрытием не ограничиваются одной жалобой", — пишет автор статьи.

Водоизмещение "Колорадо" составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии. Субмарины класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж таких подводных лодок составляет до 120 человек.