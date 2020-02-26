Участники встречи в Аммане призвали Черногорию уважать права СПЦ

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Власти Черногории должны уважать право Сербской церкви на собственное имущество, говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи глав и представителей поместных церквей.
"Что касается Черногории, то участвующие делегации настоятельно призвали соответствующие органы власти уважать и поддерживать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви", - говорится в заявлении.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет