Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-26T22:51+0300
https://ria.ru/20200226/1565254886.html
Участники встречи в Аммане призвали Черногорию уважать права СПЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181507_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_3dfcb7dc7c46133387df32d1c5dbfdd4.jpg
РИА Новости

Участники встречи в Аммане призвали Черногорию уважать права СПЦ

22:51 26.02.2020
355
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
Перейти в фотобанк
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Власти Черногории должны уважать право Сербской церкви на собственное имущество, говорится в принятом коммюнике по итогам амманской встречи глав и представителей поместных церквей.
"Что касается Черногории, то участвующие делегации настоятельно призвали соответствующие органы власти уважать и поддерживать основополагающее право собственности на имущество, включая собственность Церкви", - говорится в заявлении.
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Вчера, 22:25Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
1300000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияАмман (город)В мире
Рекомендуем
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В Польской церкви назвали ПЦУ "ряжеными мальчиками с улицы"
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
На встрече в Аммане поддержали церкви Северной Македонии и Черногории
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России в Вене рассказал, почему встреча по СВПД была короткой
Противолодочный самолет ТУ-142
Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции
В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил
Видео Минобороны о работе бойцов ССО
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились, сообщили СМИ
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий
В СПЦ назвали цель визита митрополита Онуфрия в Черногорию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния