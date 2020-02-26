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Религия и мировоззрение
2020-02-26T22:46+0300
https://ria.ru/20200226/1565254746.html
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
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РИА Новости

Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане

22:46 26.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что начало межправославного диалога в Аммане по преодолению раскола будет иметь большие негативные последствия для всего православия.
Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
Варфоломей направил письмо Иерусалимскому патриарху Феофилу III с обвинениями в пренебрежении церковными канонами. Письмо, написанное 25 февраля, опубликовано Фанаром вскоре после начала встречи в Аммане, которая ставит целью поиск путей преодоления кризиса.
"Вы недооцениваете или даже игнорируете масштаб негативных последствий вашей инициативы", - пишет Варфоломей, по словам которого, эта инициатива "семейного собрания" имеет единственную цель - отчуждение основ экклезиологии.
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"Моя боль растёт из-за того, что вред наносится не только Константинопольской церкви, но и Иерусалимской церкви и в целом православию", - пишет Варфоломей.
"Численное превосходство никогда не было квинтэссенцией православной морали, она имеет качественное, а не количественное измерение", - заявил Константинопольский патриарх.
При этом во время Критского собора Константинопольский патриархат сравнил Собор с парламентскими выборами - голоса не пришедших во внимание не принимаются, а на Крите присутствует большинство церквей - 10 из 14.
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
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Межправославная встреча в Аммане положила начало обсуждению проблем православия, будет продолжение таких встреч до решения всех проблем, заявил ранее в среду журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, состоялась очень серьезная обстоятельная беседа по проблемам, которых становится все больше: это украинский раскол, углубившийся из-за действий Варфоломея, а также вопрос о том, кто может предоставлять автокефалию, кроме того есть много других проблем, которые не решаются из-за того, что Константинопольский патриарх "ушел в самоизоляцию".
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21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаИорданияПравославиеВ мире
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