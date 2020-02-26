Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что начало межправославного диалога в Аммане по преодолению раскола будет иметь большие негативные последствия для всего православия.

Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

Варфоломей направил письмо Иерусалимскому патриарху Феофилу III с обвинениями в пренебрежении церковными канонами. Письмо, написанное 25 февраля, опубликовано Фанаром вскоре после начала встречи в Аммане, которая ставит целью поиск путей преодоления кризиса.

"Вы недооцениваете или даже игнорируете масштаб негативных последствий вашей инициативы", - пишет Варфоломей, по словам которого, эта инициатива "семейного собрания" имеет единственную цель - отчуждение основ экклезиологии.

"Моя боль растёт из-за того, что вред наносится не только Константинопольской церкви, но и Иерусалимской церкви и в целом православию", - пишет Варфоломей.

"Численное превосходство никогда не было квинтэссенцией православной морали, она имеет качественное, а не количественное измерение", - заявил Константинопольский патриарх.

При этом во время Критского собора Константинопольский патриархат сравнил Собор с парламентскими выборами - голоса не пришедших во внимание не принимаются, а на Крите присутствует большинство церквей - 10 из 14.

В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

Межправославная встреча в Аммане положила начало обсуждению проблем православия, будет продолжение таких встреч до решения всех проблем, заявил ранее в среду журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.