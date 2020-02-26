Два Ту-142 выполнили полет над водами Норвежского и Баренцева морей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экипажи противолодочных самолётов Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского Баренцева морей, самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что продолжительность полетного задания составила более 12 часов.

"Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - отмечается в сообщении.