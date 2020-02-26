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Катар считает невысоким риск проникновения коронавируса в страну
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РИА Новости

Катар считает невысоким риск проникновения коронавируса в страну

22:43 26.02.2020
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© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Риск заболевания новым типом коронавируса в Катаре невелик, несмотря на случаи заболевания во всех остальных странах Персидского залива, включая Иран, с которым Катар в условиях блокады соседних арабских стран ведет интенсивную торговлю, говорится в сообщении информационного офиса правительства Катара, поступившем в среду вечером в распоряжение РИА Новости.
"Риск для общества и отдельных лиц в Катаре на фоне распространения коронавируса в настоящее время невелик", - отметили в правительственном офисе.
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По его данным, в эмирате пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и правительство Катара предпринимает все меры, что защитить общественность и избежать случайностей.
Правительственный офис призвал людей пользоваться официальной информацией и не распространять неподтвержденные или неофициальные данные по коронавирусу.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДохаКатарВ мире
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