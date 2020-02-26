Катар считает невысоким риск проникновения коронавируса в страну

Ликвидация близко. В Китае ожидают скорой победы над коронавирусом

Ликвидация близко. В Китае ожидают скорой победы над коронавирусом

По его данным, в эмирате пока не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и правительство Катара предпринимает все меры, что защитить общественность и избежать случайностей.