В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров заявил, что Донецк готов идти на компромисс в вопросе отвода сил и средств от линии соприкосновения.
Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе прошел в среду в Минске.
"Украинские представители настаивают на заведомо невыгодных для нас границах участков, что противоречит главному принципу разведения, прописанному в рамочном решении – паритетному и зеркальному отводу от занимаемых позиций. Мы в свою очередь готовы идти на компромисс, но ухудшение позиций и потери визуального контроля за участком мы не допустим. Работа по согласованию участков разведения и связанным с этим процессом дополнения к рамочному решению продолжится", – приводит слова Никонорова пресс- служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения