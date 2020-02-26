В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил

"Украинские представители настаивают на заведомо невыгодных для нас границах участков, что противоречит главному принципу разведения, прописанному в рамочном решении – паритетному и зеркальному отводу от занимаемых позиций. Мы в свою очередь готовы идти на компромисс, но ухудшение позиций и потери визуального контроля за участком мы не допустим. Работа по согласованию участков разведения и связанным с этим процессом дополнения к рамочному решению продолжится", – приводит слова Никонорова пресс- служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.