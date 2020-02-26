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В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил
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РИА Новости

В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил

22:34 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров заявил, что Донецк готов идти на компромисс в вопросе отвода сил и средств от линии соприкосновения.
Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе прошел в среду в Минске.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 18:53
Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР
"Украинские представители настаивают на заведомо невыгодных для нас границах участков, что противоречит главному принципу разведения, прописанному в рамочном решении – паритетному и зеркальному отводу от занимаемых позиций. Мы в свою очередь готовы идти на компромисс, но ухудшение позиций и потери визуального контроля за участком мы не допустим. Работа по согласованию участков разведения и связанным с этим процессом дополнения к рамочному решению продолжится", – приводит слова Никонорова пресс- служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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