Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Участники межправославной встречи в Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.

Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира . Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

В совещании в Аммане участвовали патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

"Делегации согласились, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить узы общения посредством молитвы и диалога. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей с его известным первенством чести присоединится к этому диалогу вместе со своими братьями-предстоятелями", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что целью встречи было возобновить диалог и способствовать единству православных.

В свою очередь глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании совещания заявил журналистам, что "главный итог встречи в Аммане заключается в том, что Церкви договорились продолжать консультации, продолжать взаимодействовать друг с другом".