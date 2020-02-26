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Религия и мировоззрение
2020-02-26T23:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565254446.html
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215422_0:19:3607:2048_1036x0_80_0_0_a79b38a3b9b40038d26a90c808d8024f.jpg
РИА Новости

Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу

22:30 26.02.2020 (обновлено: 23:55 26.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПатриарх Московский Кирилл в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
Встреча в Иордании прошла в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В совещании в Аммане участвовали патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
"Делегации согласились, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить узы общения посредством молитвы и диалога. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский патриарх Варфоломей с его известным первенством чести присоединится к этому диалогу вместе со своими братьями-предстоятелями", - говорится в коммюнике.
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В документе отмечается, что целью встречи было возобновить диалог и способствовать единству православных.
В свою очередь глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по окончании совещания заявил журналистам, что "главный итог встречи в Аммане заключается в том, что Церкви договорились продолжать консультации, продолжать взаимодействовать друг с другом".
На просьбу уточнить, что будет, если патриарх Варфоломей снова откажется от участия в межправославном совещании, митрополит Иларион заметил, что "если он снова откажется, то консультации все равно будут продолжаться".
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