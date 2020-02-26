Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2918

По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 459 и достигло 2918. Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 37 странах. Общее число смертей - 43, причем за сутки от COVID-19 скончались девять человек.