Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Мероприятие прошло в среду в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
"Перед нами, предстоятелями и представителями поместных Церквей, стоит глобальная задача: созидание канонического порядка и единства Церкви, за что мы будем нести ответ перед Богом и нашей паствой. Сейчас этому единству и законности в нашей Церкви брошен вызов. Эффективное оружие Церкви против ее порабощения миру и растворения в нем - это наша братская любовь и сохранение единства, наша общая молитва и общее, свободное принятие решений соборным разумом Церкви", - сказал патриарх, видеозапись выступления которого выложена на сайте РПЦ.
Предстоятель Русской церкви отметил, что "здесь и сейчас" поместные Церкви не решат всех общих проблем, но "мы по крайней мере должны положить начало их открытому, объективному, непредвзятому обсуждению".
"И очень важно, что это обсуждение начинается именно здесь, в столице Иордании, на независимой и на нейтральной площадке. Надеюсь, что в ходе этой встречи, и, хотелось бы надеяться, многих подобных встреч Господь укажет нам то, что полезно и нужно для всей полноты Православной церкви, которая есть "столп и утверждение истины" и останется таковой даже до скончания века", - добавил патриарх.
Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет