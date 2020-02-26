Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

Предстоятель Русской церкви отметил, что "здесь и сейчас" поместные Церкви не решат всех общих проблем, но "мы по крайней мере должны положить начало их открытому, объективному, непредвзятому обсуждению".

"И очень важно, что это обсуждение начинается именно здесь, в столице Иордании, на независимой и на нейтральной площадке. Надеюсь, что в ходе этой встречи, и, хотелось бы надеяться, многих подобных встреч Господь укажет нам то, что полезно и нужно для всей полноты Православной церкви, которая есть "столп и утверждение истины" и останется таковой даже до скончания века", - добавил патриарх.