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Религия и мировоззрение
2020-02-26T22:25+0300
https://ria.ru/20200226/1565254288.html
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215419_0:0:3507:1973_1036x0_80_0_0_eae23d526705d8c50d171a794f5ae723.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

22:25 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПатриарх Московский Кирилл в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Мероприятие прошло в среду в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
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"Перед нами, предстоятелями и представителями поместных Церквей, стоит глобальная задача: созидание канонического порядка и единства Церкви, за что мы будем нести ответ перед Богом и нашей паствой. Сейчас этому единству и законности в нашей Церкви брошен вызов. Эффективное оружие Церкви против ее порабощения миру и растворения в нем - это наша братская любовь и сохранение единства, наша общая молитва и общее, свободное принятие решений соборным разумом Церкви", - сказал патриарх, видеозапись выступления которого выложена на сайте РПЦ.
Предстоятель Русской церкви отметил, что "здесь и сейчас" поместные Церкви не решат всех общих проблем, но "мы по крайней мере должны положить начало их открытому, объективному, непредвзятому обсуждению".
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"И очень важно, что это обсуждение начинается именно здесь, в столице Иордании, на независимой и на нейтральной площадке. Надеюсь, что в ходе этой встречи, и, хотелось бы надеяться, многих подобных встреч Господь укажет нам то, что полезно и нужно для всей полноты Православной церкви, которая есть "столп и утверждение истины" и останется таковой даже до скончания века", - добавил патриарх.
Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
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Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)СловакияИорданияОбщество
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