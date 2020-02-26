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Религия и мировоззрение
2020-02-26T23:13+0300
https://ria.ru/20200226/1565254213.html
В Польской церкви назвали ПЦУ "ряжеными мальчиками с улицы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565213078_0:81:3125:1838_1036x0_80_0_0_2e2f3f3fc512ea3a9be900148acd14ee.jpg
РИА Новости

В Польской церкви назвали ПЦУ "ряжеными мальчиками с улицы"

22:22 26.02.2020 (обновлено: 23:13 26.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские флаги верующих на "объединительном соборе" на Софийской площади в Киеве
Украинские флаги верующих на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Глава делегации Польской православной церкви, архиепископ Люблинский и Холмский Авель (Поплавский) считает братскую встречу предстоятелей и иерархов поместных церквей в Аммане лишь началом разговора о проблемах православия и считает, что все ошибочные действия собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, надо покрывать христианской любовью.
"Сегодняшняя встреча в Аммане — это только начало разговора о накопившихся в течение последних лет межправославных проблемах. Но очень хорошо уже то, что мы начинаем обсуждать эти вопросы, говорить друг с другом. Ведь только через диалог можно их решить", - сказал Авель телеканалу "Царьград".
По его словам, один из главных вопросов встречи — проблема украинского церковного раскола.
"С самого начала нынешнего лихолетья на Украине мы чётко выражали позицию, что в церкви должен быть канонический порядок. Церковь – это не какая-то светская организация, где можно запросто поменять директора, заменив его другим директором. В церкви есть апостольское преемство, и это самая существенная "идеология православия", одна из ключевых основ нашей церкви. А в ПЦУ нет апостольского преемства – просто каких-то мальчиков поймали на улице и одели в костюмированные церковные одежды", - сказал Авель.
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По его словам, он часто общается с украинцами и видит, как работает пропаганда. "К сожалению, очень многие из них антироссийски настроены", - сказал он.
"И здесь нам всем очень важно молиться, чтобы эта проблема разрешилась в духе христианского миролюбия. Конечно, все ошибочные действия наших собратьев, включая Константинопольского патриарха Варфоломея, мы должны покрывать нашей христианской любовью",- сказал он.
По словам Авеля, важно искать любую возможность для возрождения миролюбия и взаимопонимания между нашими церквями.
"Но в настоящее время между ними большая напряжённость. Конечно, для нас очень больно, что не все церкви здесь. Но их трудно осуждать. Может, Бог даст, и после сегодняшней встречи мы соберемся ещё на уровне предстоятелей поместных православных церквей", - сказал глава полькой делегации.
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В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов. Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеПольская православная церковьСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Украинская православная церковьАмман (город)УкраинаВ мире
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