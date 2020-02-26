Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия с полуночи 1 марта приостановит полеты в Южную Корею из-за Россия с полуночи 1 марта приостановит полеты в Южную Корею из-за распространения нового коронавируса , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Продолжат летать в эту страну только авиакомпании "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры). Прибывшие из Южной Кореи пассажиры будут проходить через терминал F московского аэропорта Шереметьево.

"Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства", — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что предпринятые в России меры по защите от коронавируса оказались результативными. Вице-премьер добавила, что система здравоохранения полностью готова к угрозе распространения заболевания.

Голикова также рассказала, что у России уже есть штамм нового коронавируса. В настоящее время идет серьезная работа над созданием вакцины.

"Наработано сейчас "Вектором" пять прототипов вакцины", — сообщила вице-премьер. По ее словам, это начальная стадия работы, однако процесс идет.

Голикова отметила, что в России пока не распространяется коронавирусная инфекция. Это позволяет не переходить к реализации дополнительных мер, которые указаны в национальном плане по борьбе с заболеванием.

По последним данным, число зараженных вирусом Covid-19 в Южной Корее превысило 1200 человек, 12 пациентов скончались. Ранее Роспотребнадзор, Ростуризм и МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эту страну, а также в Италию и Иран , где в последние дни был зафиксирован резкий рост количества заболевших коронавирусом.

Кроме того, ранее сообщалось, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана. Однако авиасообщение с исламской республикой продолжится.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти Китая объявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По предварительной информации ученых, источник заболевания – рынок в Ухане, где продавалось мясо диких животных.

По состоянию на 26 февраля общее число пациентов с новым коронавирусом по всему миру достигло 81 184 человек. Из них умерли 2769 человека, а выздоровели более 30 тысяч пациентов.

Российские власти для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретили въезд гражданам КНР, закрыли участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократили число пересечений границы с Монголией, отменили рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, эвакуировали находившихся там россиян.