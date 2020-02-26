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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T22:06+0300
https://ria.ru/20200226/1565253919.html
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

22:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, "продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции" в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.
"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - подчеркнул контр-адмирал.
Кроме того, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииРакка (мухафаза)АлеппоЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииВойна в СирииВ мире
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