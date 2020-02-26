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2020-02-26T21:54+0300
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Вице-премьер Украины считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО
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РИА Новости

Вице-премьер Украины считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО

21:54 26.02.2020
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
"Нас неизбежно примут", - заявил Кулеба в эфире радио "Новое время", отвечая на вопрос, когда Украину возьмут в ЕС и НАТО.
По его словам, стремление Киева вступить в ЕС и НАТО - "это, прежде всего, инструмент изменений", к которым стремится страна.
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"Мы меняем страну, вводим здесь конкретные стандарты качества жизни, ведения бизнеса и безопасности, соответствующие лучшим европейским и натовским стандартам, и подходим к моменту, когда отвечаем критериям членства в ЕС и НАТО. А потом решаем второй вопрос, то есть самого членства. Если это будет выгодно для Украины, ЕС и НАТО, тогда будем переходить к вопросу членства. Если нет - можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО", - отметил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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0581206
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаНАТОЕвросоюзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Однозначно и непременно. Сейчас финансирование прибалтики урежут и сразу примут))
26 февраля, 22:08
llevone2017
1150000
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