Вице-премьер Украины считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
"Нас неизбежно примут", - заявил Кулеба в эфире радио "Новое время", отвечая на вопрос, когда Украину возьмут в ЕС и НАТО.
По его словам, стремление Киева вступить в ЕС и НАТО - "это, прежде всего, инструмент изменений", к которым стремится страна.
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"Мы меняем страну, вводим здесь конкретные стандарты качества жизни, ведения бизнеса и безопасности, соответствующие лучшим европейским и натовским стандартам, и подходим к моменту, когда отвечаем критериям членства в ЕС и НАТО. А потом решаем второй вопрос, то есть самого членства. Если это будет выгодно для Украины, ЕС и НАТО, тогда будем переходить к вопросу членства. Если нет - можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО", - отметил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.