Вице-премьер Украины считает, что Киев "неизбежно" примут в ЕС и НАТО

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

"Нас неизбежно примут", - заявил Кулеба в эфире радио "Новое время" , отвечая на вопрос, когда Украину возьмут в ЕС и НАТО.

По его словам, стремление Киева вступить в ЕС и НАТО - "это, прежде всего, инструмент изменений", к которым стремится страна.

"Мы меняем страну, вводим здесь конкретные стандарты качества жизни, ведения бизнеса и безопасности, соответствующие лучшим европейским и натовским стандартам, и подходим к моменту, когда отвечаем критериям членства в ЕС и НАТО. А потом решаем второй вопрос, то есть самого членства. Если это будет выгодно для Украины, ЕС и НАТО, тогда будем переходить к вопросу членства. Если нет - можно выбрать модель, например, Норвегии, которая максимально интегрирована во все рынки ЕС, но формально не является членом этого объединения, но при этом член НАТО", - отметил Кулеба.