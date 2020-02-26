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В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

21:42 26.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
© REUTERS / China Daily
СТОКГОЛЬМ, 26 фев - РИА Новости. Второй случай заражения коронавирусом на территории Швеции зафиксирован в среду в Гётеборге, пациент заразился на территории северной Италии, сообщает шведское Агентство здравоохранения.
"Пациент посещал север Италии, на протяжении трех дней после возвращения в Швецию у него отмечались симптомы: повышение температуры и проблемы с дыхательными путями. Пациент обратился в инфекционную клинику, и после рутинных анализов 26 февраля было подтверждено заражение коронавирусом. Пациент заразился во время пребывания в Италии", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, пациент госпитализирован для наблюдения, состояние - хорошее.
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Первый случай заражения коронавирусом в Швеции был зафиксирован 31 января. Агентство здравоохранения оценивает как высокий риск выявления новых случаев заражения среди людей, прибывших в Швецию, при этом риск дальнейшего распространения заболевания на территории страны оценен как низкий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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