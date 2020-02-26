В Швеции зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 26 фев - РИА Новости. Второй случай заражения Второй случай заражения коронавирусом на территории Швеции зафиксирован в среду в Гётеборге, пациент заразился на территории северной Италии, сообщает шведское Агентство здравоохранения.

"Пациент посещал север Италии, на протяжении трех дней после возвращения в Швецию у него отмечались симптомы: повышение температуры и проблемы с дыхательными путями. Пациент обратился в инфекционную клинику, и после рутинных анализов 26 февраля было подтверждено заражение коронавирусом. Пациент заразился во время пребывания в Италии", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, пациент госпитализирован для наблюдения, состояние - хорошее.

Первый случай заражения коронавирусом в Швеции был зафиксирован 31 января. Агентство здравоохранения оценивает как высокий риск выявления новых случаев заражения среди людей, прибывших в Швецию, при этом риск дальнейшего распространения заболевания на территории страны оценен как низкий.