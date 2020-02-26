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Шнуров считает, что нашел своих избирателей
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РИА Новости

Шнуров считает, что нашел своих избирателей

21:31 26.02.2020
2020
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров в Челябинске выразил надежду на то, что нашел своих избирателей, а также сообщил, что рассматривает политику как творчество.
Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее глава партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов вручил музыканту партбилет. В среду Титов и Шнуров провели в Челябинске встречу с членами и сторонниками партии.
"Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя. Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше - почему нет", - сказал он журналистам после встречи.
Он также отметил, что подошел к политике как к искусству, пояснив, что "политику рассматриваю как творчество".
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Кроме того, Шнуров прокомментировал сообщения о том, что он якобы удалил ранее написанные политические посты. "Ни для кого не секрет, что есть "черный пиар" в технологиях. Меня обвинили в том, чего я не делал. Я переживу. Можете зайти, посмотреть - все посты на месте. Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить ровно, как он", - сказал Шнуров.
После Шнуров добавил, что не станет более политкорректным и прочитал свое стихотворение о возможной перемене названия партии "Единая Россия".
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