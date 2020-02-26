В Госдуме хотят увеличить наказание за пропаганду наркотиков в сети

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В комитете В комитете Госдумы по безопасности подготовлен проект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и склонение к их употреблению, нижний порог ответственности за подобное нарушение предлагается установить от 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев

"В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовлен проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сегодня законопроект в соответствии с регламентом направлен в правительство и Верховный суд Российской Федерации для получения официальных отзывов", - заявил Пискарев журналистам.

Депутат отметил, что подготовленными поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

"Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы", - пояснил глава Комитета.