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В Госдуме хотят увеличить наказание за пропаганду наркотиков в сети
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РИА Новости

В Госдуме хотят увеличить наказание за пропаганду наркотиков в сети

21:27 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В комитете Госдумы по безопасности подготовлен проект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и склонение к их употреблению, нижний порог ответственности за подобное нарушение предлагается установить от 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
"В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовлен проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ "Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сегодня законопроект в соответствии с регламентом направлен в правительство и Верховный суд Российской Федерации для получения официальных отзывов", - заявил Пискарев журналистам.
Депутат отметил, что подготовленными поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
"Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы", - пояснил глава Комитета.
По словам депутата, принятие этих поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы "организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению".
Сотрудник полиции
13 февраля, 19:32
В МВД ввели подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в Сети
2722005
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Василий ПискаревГосдума РФРоссияОбщество
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